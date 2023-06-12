Робіть так — і у ваших огірках ніколи не буде білого розсолу: секрети правильних закруток

Розповідаємо, як правильно маринувати огірки

Мариновані огірки – це закуска, яка подобається всім. Такі огірки відмінно підходять як додаток до гарніру, їх додають у салати та супи.

Але іноді господині стикаються з тим, що при засолюванні огірків їхній розсіл через деякий час біліє. Чому це виникає і як не допустити білий розсіл в огірках, розповімо Ukr.Media.

Причини, через які розсіл може побіліти

Порушення герметичності – це може бути наслідком того, що придбано неякісні кришки. Банк міг мати пошкоджену горловину або ключ для закачування був несправний.

Нестерильні продукти та банки. Через погано вимитих огірків та тари для заготовок є ймовірність того, що всередині банки почнуть розмножуватись бактерії.

Неналежні умови зберігання. Найоптимальнішою температурою для зберігання маринованих огірків від 2 до 7 градусів тепла. Зберігати при кімнатній температурі заготівлю можна, але не більше 3-х діб.

Велика кількість хімічних речовин в огірках. Якщо при вирощуванні огірків фермер дозволяв обприскувати плоди великою кількістю хімічних добрив, через деякий час після засолювання розсіл огірків може стати білого відтінку.

Чи можна вживати в їжу огірки з побілілої банки

Не завжди такі огірки непридатні для споживання. Білий колір розсолу не завжди означає, що це є небезпечним для здоров’я, і в ньому є шкідливі бактерії. Є огірки з помутнілим розсолом можна їсти, якщо овочі добре проглядаються через білу рідину, кришка не стала горбком і якщо з моменту подібних змін не пройшло понад 3-4 днів. Але все ж таки буде найкращим рішенням піддати огірки термічній обробці або добре промити перед вживанням у сирому вигляді.

Як не допустити білого розсолу в маринованих огірках

Для цього є кілька способів:

всі овочі та зелень повинні бути ідеально вимиті;

робити соління з огірків у розпал сезону, коли вони активно дозрівають;

не можна відходити від рецепта;

сіль не повинна бути йодованою;

ємність потрібно вибирати без тріщин та інших вад;

тара повинна бути добре помита та якісно простерилізована;

кришки потрібні лише гарної якості та без пошкоджень;

використовувати лише справний ключ для закачування;

розсіл повинен кипіти двічі, а оцет необхідно вливати лише в останню чергу.

Раніше ми розповідали, як правильно стерилізувати банки. З цим лайфхаком у вас точно в огірках не з’явиться білого розсолу.