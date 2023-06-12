Делайте так - и в ваших огурцах никогда не будет белого рассола: секреты правильных закруток

Рассказываем, как правильно мариновать огурцы

Маринованные огурцы – это та закуска, которая нравится всем. Такие огурцы отлично подходят в качестве дополнения к гарниру, их добавляют в салаты и супы.

Но иногда хозяйки сталкиваются с тем, что при засолке огурцов их рассол через некоторое время белеет. Почему это возникает и как не допустить белый рассол в огурцах, расскажем с Ukr.Media.

Причины, по которым рассол может побелеть

Нарушение герметичности – это может быть следствием того, что были приобретены некачественные крышки. Банка могла иметь поврежденную горловину или ключ для закачки был неисправен.

Нестерильные продукты и банки. Из-за плохо вымытых огурцов и тары для заготовок есть вероятность того, что внутри банки начнут размножаться бактерии.

Ненадлежащие условия хранения. Самой оптимальной температурой для хранения закатанных огурцов от 2 до 7 градусов тепла. Хранить при комнатной температуре заготовку также можно, но не более 3-х суток.

Большое количество химических веществ в огурцах. Если при выращивании огурцов фермер позволял опрыскивать плоды большим количеством химических удобрений, то через некоторое время после засолки рассол огурцов может стать белого оттенка.

Можно ли употреблять в пищу огурцы из побелевшей банки

Не всегда такие огурцы непригодны к употреблению в пищу. Белый цвет рассола не всегда означает, что это опасно для здоровья, и в нем есть вредные бактерии. Есть огурцы с помутневшим рассолом можно есть, если овощи хорошо просматриваются через белую жидкость, крышка не стала "холмиком" и если с момента подобных изменений не прошло более 3-4 дней. Но все же будет лучшим решением подвергнуть огурцы термической обработке или хорошо промыть перед употреблением в сыром виде.

Как не допустить белого рассола в маринованных огурцах

Для этого есть несколько способов:

все овощи и зелень должны быть идеально вымыты;

делать соления из огурцов в разгар сезона, когда они активно созревают;

нельзя отходить от рецепта;

соль не должна быть йодированной;

емкость нужно выбирать без трещин и других изъянов;

тара должна быть хорошо помыта и качественно простерилизована;

крышки для посола требуются только хорошего качества и без повреждений;

использовать только исправный ключ для закачки;

рассол должен кипеть два раза, а уксус необходимо вливать только в последнюю очередь.

Ранее мы рассказывали, как правильно стерилизовать банки. С этим лайфхаком у вас точно в огурцах не появится белого рассола.