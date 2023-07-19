Сытный и бюджетный ужин: рецепт невероятно простого овощного рагу
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
С приготовлением такого блюда вы справитесь за полчаса
Овощное рагу — даже просто слова звучат заманчиво! Наверное, одно из самых вкусных и одновременно универсальных блюд. Его можно подать и на праздничный стол, и как гарнир к мясу.
Овощное рагу с кабачками и грибами по рецепту Shuba — отличный вариант гарнира для тех, кому надоели каши и макароны. Такое рагу с кабачками, грибами, сладким перцем и помидорами — полезное, простое и легкое в приготовлении. Попробуйте — это именно тот вариант ужина, который вы так долго искали!
Как приготовить овощное рагу с кабачками и грибами
Ингредиенты на 4 порции:
- кабачки — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- перец сладкий — 1 шт.;
- шампиньоны — 200 г;
- томаты — 2 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- масло подсолнечное — 40 г;
- соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Все овощи очистите и промойте. Кабачок нарежьте полукольцами. Лук, перец и помидоры нарежьте кубиками. Чеснок порежьте пластинками. Грибы разрежьте на четыре части. Зелень измельчите.
- Разогрейте глубокую сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до прозрачности. Положите в нее грибы и жарьте, помешивая, 3-4 минуты. Добавьте перец и жарьте еще 3 минуты. Затем положите кабачки, размешайте и готовьте вместе 5 минут.
- В конце добавьте помидоры, чеснок, зелень, посолите, поперчите, перемешайте и готовьте еще 5 минут.
Вы сможете наесться овощным рагу, но порция вкуснющего мяса вам не помешает. Приятного аппетита!