Сытный и бюджетный ужин: рецепт невероятно простого овощного рагу

С приготовлением такого блюда вы справитесь за полчаса

Овощное рагу — даже просто слова звучат заманчиво! Наверное, одно из самых вкусных и одновременно универсальных блюд. Его можно подать и на праздничный стол, и как гарнир к мясу.

Овощное рагу с кабачками и грибами по рецепту Shuba — отличный вариант гарнира для тех, кому надоели каши и макароны. Такое рагу с кабачками, грибами, сладким перцем и помидорами — полезное, простое и легкое в приготовлении. Попробуйте — это именно тот вариант ужина, который вы так долго искали!

Как приготовить овощное рагу с кабачками и грибами

Ингредиенты на 4 порции:

кабачки — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

перец сладкий — 1 шт.;

шампиньоны — 200 г;

томаты — 2 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

масло подсолнечное — 40 г;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Все овощи очистите и промойте. Кабачок нарежьте полукольцами. Лук, перец и помидоры нарежьте кубиками. Чеснок порежьте пластинками. Грибы разрежьте на четыре части. Зелень измельчите. Разогрейте глубокую сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до прозрачности. Положите в нее грибы и жарьте, помешивая, 3-4 минуты. Добавьте перец и жарьте еще 3 минуты. Затем положите кабачки, размешайте и готовьте вместе 5 минут. В конце добавьте помидоры, чеснок, зелень, посолите, поперчите, перемешайте и готовьте еще 5 минут.

Вы сможете наесться овощным рагу, но порция вкуснющего мяса вам не помешает. Приятного аппетита!