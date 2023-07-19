Ситна та бюджетна вечеря: рецепт неймовірно простого овочевого рагу

З приготуванням такої страви ви впораєтеся за півгодини

Овочеве рагу — навіть просто слова звучать привабливо! Напевно, одна з найсмачніших і водночас універсальних страв. Його можна подати та на святковий стіл і як гарнір до м’яса.

Овочеве рагу з кабачками та грибами за рецептом Shuba – відмінний варіант гарніру для тих, кому набридли каші та макарони. Таке рагу з кабачками, грибами, солодким перцем та помідорами — корисне, просте та легке у приготуванні. Спробуйте це саме той варіант вечері, який ви так довго шукали!

Як приготувати овочеве рагу з кабачками та грибами.

Інгредієнти на 4 порції:

кабачки — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

перець солодкий — 1 шт.;

печериці — 200 г;

томати — 2 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

олія соняшникова — 40 г;

сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Всі овочі очистьте та промийте. Кабачок наріжте півкільцями. Цибулю, перець та помідори наріжте кубиками. Часник поріжте пластинами. Гриби розріжте на чотири частини. Зелень подрібніть. Розігрійте глибоку сковороду з олією та обсмажте цибулю до прозорості. Покладіть у неї гриби й смажте, помішуючи, 3-4 хвилини. Додати перець і смажте ще 3 хвилини. Потім покладіть кабачки, розмішайте та готуйте разом 5 хвилин. Насамкінець додайте помідори, часник, зелень, посоліть, поперчіть, перемішайте і готуйте ще 5 хвилин.

Ви зможете наїстися овочевим рагу, але порція смачного м’яса вам не завадить. Смачного!