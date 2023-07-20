Конфеты из фасоли: вы не поверите, как это вкусно
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Никто из друзей не догадается, из чего эти конфеты
Подкрепить свой организм питательными веществами и витаминами с помощью сладких конфет — возможно ли это? Да, возможно, если эти конфеты из фасоли и сухофруктов!
С рецептом от Shuba вы забудете навсегда дорогу в "сладкие" отделы магазинов. Все дело в том, что приготовленные дома конфеты будут не только полезнее и экономнее, но и вкуснее магазинных. Если не верите, проверьте!
Как приготовить домашние конфеты из фасоли и сухофруктов
Ингредиенты на 14 порций:
- фасоль — 100 г;
- финик — 100 г;
- курага — 100 г;
- орехи — 50 г;
- какао-порошок — 2 ст. л.;
- кокосовая стружка — 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Тщательно промойте сухофрукты. Курагу и орехи можно сразу замочить в воде на 15-20 минут. Но, например, если курага мягкая, то замачивать ее необязательно. Орешки можно не замачивать, а обжарить на сковородке или в духовке.
- Промойте фасоль, залейте ее водой и оставьте на несколько часов. Делайте это перед основным процессом приготовления.
- Слейте старую воду и промойте фасоль чистой водой, поставьте на огонь вариться, доведите до кипения, проварите 1-1,5 часа до готовности. Как только фасоль будет готова, слейте всю жидкость и охладите фасоль.
- Если вы будете делать конфеты из готовой консервированной фасоли, то просто отбросьте ее на сито или дуршлаг, чтобы стекла жидкость.
- Курагу и орехи обсушите. Удалите косточки у фиников. Но вы можете брать и другие сухофрукты: инжир, чернослив, орехи.
- В небольшой миске соедините фасоль, сухофрукты и орехи. Затем измельчите все блендером до однородности или же на мясорубке через мелкую сетку.
- Из полученной массы сразу сформируйте небольшие круглые конфеты. Поставьте их в холодильник на 1 час. Затем достаньте их и обваляйте в кокосовой стружке или можно взять какао.
Храните домашние конфеты в холодильнике. Но лучше их есть сразу с любимым какао.