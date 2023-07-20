Цукерки з квасолі: ви не повірите, як це смачно

Ніхто з друзів не здогадається, з чого ці цукерки

Підкріпити свій організм поживними речовинами та вітамінами за допомогою солодких цукерок — чи це можливо? Так, можливо, якщо ці цукерки з квасолі та сухофруктів!

З рецептом від Shuba ви назавжди забудете дорогу в "солодкі" відділи магазинів. Вся справа в тому, що приготовлені будинки цукерки будуть не тільки кориснішими і економнішими, а й смачнішими за магазинні. Якщо не вірите, перевірте!

Як приготувати цукерки з квасолі та сухофруктів.

Інгредієнти на 14 порцій:

квасоля — 100 г;

фінік — 100 г;

курага — 100 г;

горіхи — 50 г;

какао-порошок — 2 ст. л.;

кокосова стружка — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Ретельно промийте сухофрукти. Курагу та горіхи можна відразу замочити у воді на 15-20 хвилин. Але, наприклад, якщо м’яка курага, то замочувати її необов’язково. Горішки можна не замочувати, а обсмажити на сковорідці чи духовці. Промийте квасолю, залийте її водою та залиште на кілька годин. Робіть це перед основним процесом приготування. Злийте стару воду і промийте квасолю чистою водою, поставте на вогонь варитись, доведіть до кипіння, проваріть 1-1,5 години до готовності. Як тільки квасоля буде готова, злийте всю рідину і охолодіть квасолю. Якщо ви робитимете цукерки з готової консервованої квасолі, то просто відкиньте її на сито або друшляк, щоб стекла рідина. Курагу та горіхи обсушіть. Видаліть кісточки у фініків. Але ви можете брати інші сухофрукти: інжир, чорнослив, горіхи. У невеликій мисці з’єднайте квасолю, сухофрукти та горіхи. Потім подрібніть все блендером до однорідності або на м’ясорубці через дрібну сітку. З отриманої маси одразу сформуйте невеликі круглі цукерки. Поставте їх у холодильник на 1 годину. Потім дістаньте їх і обваляйте в кокосовій стружці чи можна взяти какао.

Зберігайте домашні цукерки у холодильнику. Але краще за все з'їжте їх з улюбленим какао.