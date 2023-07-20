Рецепт, после которого каши полюбят даже дети: готовим сладкую гречку на завтрак

С помощью одной ложки секретного ингредиента вы сможете накормить вкуснятиной детей

Гречка – незаменимый продукт для тех, кто хочет питаться правильно. В ее зернах содержатся легко усваиваемые белки, аминокислоты, клетчатка и жиры. Готовится блюдо очень быстро и просто. Эти все факторы делают гречневую кашу любимым блюдом многих кулинаров.

Однако дети не всегда любят есть гречку. Есть ли способ покормить их полезной кашей? Да, если приготовить ее по рецепту Shuba. Всего 1 ложка меда — и ваша малышня будет уплетать гречку за обе щеки. Не верите? Приготовьте и проверьте!

Как приготовить сладкую гречневую кашу

Ингредиенты на 2 порции:

гречневая крупа — 1 стакан;

вода — 2 стакана;

мед — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Добавьте гречневую крупу и воду в небольшую кастрюлю и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения и уменьшите огонь. Накройте крышкой и уменьшите огонь до слабого. Варите 10 минут. Через 10 минут выключите огонь, не открывайте крышку, дайте настояться еще 5 минут. Взбейте вилкой и подавайте готовую гречневую кашу с медом. По вкусу можете добавить миндальное молоко, каплю ванили, щепотку корицы.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как правильно варить гречневую и другие крупы. Придерживайтесь хитростей и готовьте просто и быстро!