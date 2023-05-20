Нужно ли мыть гречневую крупу перед варкой: ошибка, которую делает почти каждая хозяйка

Ответ на вопрос, который интересует многих

Гречка – это именно то блюдо, которое каждый из нас знает еще с детства. Оно остается популярным до сих пор. Гречневая крупа готовится достаточно легко и отлично подходит как гарнир к разным мясным продуктам. Рецептов с популярной и полезной гречкой очень много – это доступный для каждого продукт.

Но для того чтобы гречка сохраняла все свои полезные свойства, крупу необходимо правильно подготовить к варке. Промывать ли крупу – именно этот вопрос вызывает много споров даже у самых опытных хозяек. Вместе с ProstoWay ответим на него.

Нужно ли мыть гречку перед тем, как варить

Обычно изготовитель предупреждает о необходимости промывки на упаковке. Но иногда такие рекомендации по приготовлению отсутствуют.

И это совсем не значит, что крупа совершенно чиста. Поэтому гречку перед варкой все равно нужно обязательно осмотреть на наличие мусора, а также тщательно промыть.

Мыть гречишные зерна нужно, чтобы вымыть из них фитиновую кислоту, которая входит в состав гречихи и ухудшает ее усвоение. Кроме того, от промывки зависит не только здоровье пищеварительного тракта, но и вкус – он значительно отличается от вкуса блюда из непромытой крупы.

Если вы добавите в гречку один ингредиент, она превратиться в идеальный гарнир. Рецепт от опытных кулинаров придется по вкусу всем.