Рецепт, після якого каші полюблять навіть діти: готуємо солодку гречку на сніданок

За допомогою однієї ложки секретного інгредієнта ви зможете нагодувати смакотою дітей

Гречка — незамінний продукт для тих, хто хоче харчуватися правильно. У її зернах містяться легко засвоювані білки, амінокислоти, клітковина та жири. Готується страва дуже швидко та просто. Всі ці фактори роблять гречану кашу улюбленою стравою багатьох кулінарів.

Однак діти не завжди люблять їсти гречку. Чи є спосіб нагодувати їх корисною кашею? Так, якщо приготувати її за рецептом Shuba. Всього 1 ложка меду — і ваша малеча уплітатиме гречку за обидві щоки. Не вірите? Приготуйте та перевірте!

Як приготувати солодку гречану кашу

Інгредієнти на 2 порції:

гречана крупа — 1 склянка;

вода — 2 склянки;

мед — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Додайте гречану крупу та воду у невелику каструлю та поставте на середній вогонь. Доведіть до кипіння та зменште вогонь. Накрийте кришкою та зменште вогонь до слабкого. Варіть 10 хвилин. Через 10 хвилин вимкніть вогонь, не відкривайте кришку, дайте настоятися ще 5 хвилин. Збийте вилкою та подавайте готову гречану кашу з медом. До свого смаку можете додати мигдальне молоко, краплю ванілі, дрібку кориці.

До речі, раніше ми вже розповідали, як правильно варити гречану та інші крупи. Дотримуйтесь хитрощів і готуйте просто та швидко!