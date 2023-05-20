Чи потрібно мити гречану крупу перед варінням: помилка, яку робить майже кожна господиня

Відповідь на питання, яке цікавить багатьох

Гречка – це саме та страва, яку кожен із нас знає ще з дитинства. Вона залишається популярною досі. Гречана крупа готується досить легко і чудово підходить як гарнір до різних м’ясних продуктів. Рецептів із популярною та корисною гречкою дуже багато – це доступний для кожного продукт.

Але для того, щоб гречка зберігала всі свої корисні властивості, крупу необхідно правильно підготувати її до варіння. Чи промивати крупу – саме це питання викликає багато суперечок навіть у найдосвідченіших господинь. Разом із ProstoWay відповімо на нього.

Чи потрібно мити гречку перед тим, як варити

Зазвичай виробник попереджає необхідність промивання на упаковці. Але іноді такі рекомендації щодо приготування відсутні.

І це зовсім не означає, що крупа абсолютно чиста. Тому гречку перед варінням все одно потрібно обов’язково оглянути на наявність сміття, а також ретельно промити.

Мити гречані зерна потрібно, щоб вимити з них фітинову кислоту, яка входить до складу гречки та погіршує її засвоєння. Крім того, від промивання залежить не тільки здоров’я травного тракту, а й смак – він значно відрізняється від смаку страви з непромитої крупи.

Якщо ви додасте в гречку один інгредієнт, вона перетвориться на ідеальний гарнір. Рецепт від досвідчених кулінарів припаде до смаку всім.