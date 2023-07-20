"Три минуты и точка": на тесто для этого пирога вы потратите три минуты

Без дорогих продуктов и лишней суеты на кухне

Если вы хотите поразить близких на семейном обеде, приготовить уютное блюдо на ужин или просто любите пироги – рыбный пирог будет идеальным решением. Вы будете довольны результатом!

Рыбный пирог по "Бабусиним рецептам" стоит приготовить не только потому, что это вкусно. Еще он очень прост в приготовлении, а легкий вкус блюда точно понравится вашим родным. Попробуем?

Как приготовить рыбный пирог

Ингредиенты

Для теста:

яйца – 4 шт.;

соль – 1 ч.л.;

сметана – 250 г;

подсолнечное масло – 50 мл;

горчица – 1 ч.л.;

мука – 180 г;

разрыхлитель – 1 ч.л.

Для рыбной начинки:

рыба – 150 г;

лук репчатый – 1 шт.;

яйца отварные – 3 шт.;

рис отварной – 100 г;

соль – ½ ч. л;

зеленый лук – по своему вкусу.

Способ приготовления:

В кастрюлю с кипятком высыпаем соль, кладем луковицу и филе рыбы. После закипания варим рыбу 7 минут, достаем из бульона. Нарезаем яйца маленькими кубиками. Делим рыбу на волокна. Все ингредиенты смешиваем с рисом. Солим и перемешиваем. Для приготовления теста разбиваем в миску яйца, солим, добавляем сметану и растительное масло с горчицей, перемешиваем. Отдельно соединяем муку с разрыхлителем, частями просеиваем сыпучие компоненты в яичную смесь, замешиваем жидкое тесто. Форму для выпечки застилаем пергаментом, смазываем растительным маслом. Выливаем на поверхность часть теста, распределяем по дну ровным слоем. Выкладываем на тесто начинку, разравниваем, заливаем второй частью теста. Выпекаем в духовке при 180 градусах 30-40 минут.

Ранее "Телеграф" делился лайфхаками, как легко почистить рыбу. Вы будете готовить не только с удовольствием, но еще быстро и легко!