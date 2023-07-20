"Три минуты и точка": на тесто для этого пирога вы потратите три минуты
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Без дорогих продуктов и лишней суеты на кухне
Если вы хотите поразить близких на семейном обеде, приготовить уютное блюдо на ужин или просто любите пироги – рыбный пирог будет идеальным решением. Вы будете довольны результатом!
Рыбный пирог по "Бабусиним рецептам" стоит приготовить не только потому, что это вкусно. Еще он очень прост в приготовлении, а легкий вкус блюда точно понравится вашим родным. Попробуем?
Как приготовить рыбный пирог
Ингредиенты
Для теста:
- яйца – 4 шт.;
- соль – 1 ч.л.;
- сметана – 250 г;
- подсолнечное масло – 50 мл;
- горчица – 1 ч.л.;
- мука – 180 г;
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Для рыбной начинки:
- рыба – 150 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- яйца отварные – 3 шт.;
- рис отварной – 100 г;
- соль – ½ ч. л;
- зеленый лук – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- В кастрюлю с кипятком высыпаем соль, кладем луковицу и филе рыбы. После закипания варим рыбу 7 минут, достаем из бульона.
- Нарезаем яйца маленькими кубиками. Делим рыбу на волокна. Все ингредиенты смешиваем с рисом. Солим и перемешиваем.
- Для приготовления теста разбиваем в миску яйца, солим, добавляем сметану и растительное масло с горчицей, перемешиваем.
- Отдельно соединяем муку с разрыхлителем, частями просеиваем сыпучие компоненты в яичную смесь, замешиваем жидкое тесто.
- Форму для выпечки застилаем пергаментом, смазываем растительным маслом. Выливаем на поверхность часть теста, распределяем по дну ровным слоем. Выкладываем на тесто начинку, разравниваем, заливаем второй частью теста. Выпекаем в духовке при 180 градусах 30-40 минут.
Ранее "Телеграф" делился лайфхаками, как легко почистить рыбу. Вы будете готовить не только с удовольствием, но еще быстро и легко!