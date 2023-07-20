"Три хвилини та крапка": на тісто для цього пирога ви витратите три хвилини

Без дорогих продуктів та зайвої суєти на кухні

Якщо ви хочете вразити близьких на сімейному обіді, приготувати затишну страву на вечерю чи просто любите пироги – рибний пиріг буде ідеальним рішенням. Ви будете задоволені результатом!

Рибний пиріг за "Бабусиними рецептами" варто приготувати не тільки тому, що це смачно. Ще він дуже простий у приготуванні, а легкий смак страви сподобається вашим рідним. Спробуємо?

Як приготувати рибний пиріг

Інгредієнти

Для тіста:

яйця – 4 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

сметана – 250 г;

соняшникова олія – 50 мл;

гірчиця – 1 ч. л.;

борошно — 180 г;

розпушувач – 1 ч.л.

Для рибної начинки:

риба – 150 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

яйця відварені – 3 шт.;

рис відвареної – 100 г;

сіль — ½ ч. л;

зелена цибуля – на свій смак.

Спосіб приготування:

У каструлю з окропом висипаємо сіль, кладемо цибулину та філе риби. Після закипання варимо рибу 7 хвилин, дістаємо із бульйону. Нарізаємо яйця маленькими кубиками. Ділимо рибу на волокна. Усі інгредієнти змішуємо з рисом. Солимо і перемішуємо. Для приготування тіста розбиваємо в миску яйця, солимо, додаємо сметану та олію з гірчицею, перемішуємо. Окремо з’єднуємо борошно з розпушувачем, частинами просіюємо сипучі компоненти в яєчну суміш, замішуємо рідке тісто. Форму для випікання застилаємо пергаментом, змащуємо олією. Виливаємо на поверхню частину тіста, розподіляємо по дну рівним шаром. Викладаємо на тісто начинку, розрівнюємо, заливаємо другою частиною тіста. Випікаємо у духовці при 180 градусах 30-40 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаками, як легко почистити рибу. Ви будете готувати не тільки із задоволенням, але ще швидко та легко!