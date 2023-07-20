"Три хвилини та крапка": на тісто для цього пирога ви витратите три хвилини
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Без дорогих продуктів та зайвої суєти на кухні
Якщо ви хочете вразити близьких на сімейному обіді, приготувати затишну страву на вечерю чи просто любите пироги – рибний пиріг буде ідеальним рішенням. Ви будете задоволені результатом!
Рибний пиріг за "Бабусиними рецептами" варто приготувати не тільки тому, що це смачно. Ще він дуже простий у приготуванні, а легкий смак страви сподобається вашим рідним. Спробуємо?
Як приготувати рибний пиріг
Інгредієнти
Для тіста:
- яйця – 4 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- сметана – 250 г;
- соняшникова олія – 50 мл;
- гірчиця – 1 ч. л.;
- борошно — 180 г;
- розпушувач – 1 ч.л.
Для рибної начинки:
- риба – 150 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- яйця відварені – 3 шт.;
- рис відвареної – 100 г;
- сіль — ½ ч. л;
- зелена цибуля – на свій смак.
Спосіб приготування:
- У каструлю з окропом висипаємо сіль, кладемо цибулину та філе риби. Після закипання варимо рибу 7 хвилин, дістаємо із бульйону.
- Нарізаємо яйця маленькими кубиками. Ділимо рибу на волокна. Усі інгредієнти змішуємо з рисом. Солимо і перемішуємо.
- Для приготування тіста розбиваємо в миску яйця, солимо, додаємо сметану та олію з гірчицею, перемішуємо.
- Окремо з’єднуємо борошно з розпушувачем, частинами просіюємо сипучі компоненти в яєчну суміш, замішуємо рідке тісто.
- Форму для випікання застилаємо пергаментом, змащуємо олією. Виливаємо на поверхню частину тіста, розподіляємо по дну рівним шаром. Викладаємо на тісто начинку, розрівнюємо, заливаємо другою частиною тіста. Випікаємо у духовці при 180 градусах 30-40 хвилин.
Раніше "Телеграф" ділився лайфхаками, як легко почистити рибу. Ви будете готувати не тільки із задоволенням, але ще швидко та легко!