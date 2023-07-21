Такую рыбку полюбят даже дети: быстрый рецепт, который всегда пригодится
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Всего 15 минут — и потрясающее блюдо на столе
Тушена рыба — не просто очень вкусное, а восхитительное блюдо. Такой вид термообработки помогает сохранить в рыбе все полезные вещества и ее превосходные вкусовые качества. К тому же, это еще и очень вкусно.
Именно такое блюдо мы будем с "1 хвилина" сегодня и готовить. Приготовленный по этому рецепту минтай получится невероятно нежным и сочным. К тому же это настолько интересное, увлекательное и быстрое занятие, что вам с удовольствием возьмутся помогать дети. Вместе вы приготовите самую потрясающую рыбу! Попробуете?
Как приготовить тушеную рыбу
Ингредиенты:
- минтай – 700 гр;
- лук репчатый – 2 шт.;
- соль, специи – 0,5 ч.л;
- растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Рыбу нужно разморозить и почистить от шелухи, хвоста и плавников, отрезать голову, вынуть внутренности. Филе минтая нарезать на небольшие кусочки.
- Лук необходимо нарезать полукольцами.
- Сковороду нужно смазать растительным маслом и выложить на дно рыбу. Сверху минтай необходимо присыпать луком и посыпать солью и специями.
- Тушить рыбу необходимо под закрытой крышкой в течение 15 минут.
Подавайте ваш бесподобный минтай с картофельным пюре и наслаждайтесь. Приятного аппетита!