Так едят рыбу крымские рыбаки: эту мойву в кляре вы съедите до последней косточки

Быстро и без характерного рыбного запаха!

Многие мойву даже полноценным морепродуктом не считают – да, мелкая рыбка. Но только не крымские рыбаки – их мойва в кляре способна коренным образом изменить ваше представление об этой рыбе.

Простой, но оригинальный кляр по рецепту "Це Смак" позволяет практически полностью избавиться от рыбного запаха. Важную роль в этом блюде играет и маринад – он должен быть в меру пряным, в меру соленым. Конечно, рыбу лучше использовать свежую. Размораживать ее нужно исключительно в холодильнике на верхней полке – так мойва сохранит свои свойства и останется сочной.

Как приготовить мойву в кляре

Ингредиенты на 4 порции:

мойва – 1 кг;

яйцо – 4 шт.;

молоко – 20 мл;

соевый соус – 2 ст. л.;

уксус – 1 ст. л.;

чеснок – 5 зуб.;

пшеничная мука – 80 г;

кукурузная мука — 80 г;

манка – 80 г;

подсолнечное масло, соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Подготовленную и очищенную рыбу натрите смесью чеснока, уксуса, соевого соуса и 2 ст. л. растительного масла. Оставьте мариноваться на 20 минут. Для кляра взбейте яйца с молоком, а два вида муки и манку просто смешайте в глубокой посуде. Разделите панировочную смесь на две равные части. Каждую рыбку сначала обваляйте в сыпучей смеси, затем в яичной, затем снова в панировке. Выложите на предварительно разогретую сковороду. Жарьте рыбу по бокам до золотистой корочки. При подаче украсьте лимоном и зеленью.

Открывайте бутылку любимого вина и наслаждайтесь. Приятного аппетита!