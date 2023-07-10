Так едят рыбу крымские рыбаки: эту мойву в кляре вы съедите до последней косточки
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Быстро и без характерного рыбного запаха!
Многие мойву даже полноценным морепродуктом не считают – да, мелкая рыбка. Но только не крымские рыбаки – их мойва в кляре способна коренным образом изменить ваше представление об этой рыбе.
Простой, но оригинальный кляр по рецепту "Це Смак" позволяет практически полностью избавиться от рыбного запаха. Важную роль в этом блюде играет и маринад – он должен быть в меру пряным, в меру соленым. Конечно, рыбу лучше использовать свежую. Размораживать ее нужно исключительно в холодильнике на верхней полке – так мойва сохранит свои свойства и останется сочной.
Как приготовить мойву в кляре
Ингредиенты на 4 порции:
- мойва – 1 кг;
- яйцо – 4 шт.;
- молоко – 20 мл;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- уксус – 1 ст. л.;
- чеснок – 5 зуб.;
- пшеничная мука – 80 г;
- кукурузная мука — 80 г;
- манка – 80 г;
- подсолнечное масло, соль, черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Подготовленную и очищенную рыбу натрите смесью чеснока, уксуса, соевого соуса и 2 ст. л. растительного масла. Оставьте мариноваться на 20 минут.
- Для кляра взбейте яйца с молоком, а два вида муки и манку просто смешайте в глубокой посуде. Разделите панировочную смесь на две равные части.
- Каждую рыбку сначала обваляйте в сыпучей смеси, затем в яичной, затем снова в панировке. Выложите на предварительно разогретую сковороду.
- Жарьте рыбу по бокам до золотистой корочки. При подаче украсьте лимоном и зеленью.
Открывайте бутылку любимого вина и наслаждайтесь. Приятного аппетита!