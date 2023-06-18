Не овощами едиными: с этим рецептом консервы из скумбрии вы забудете о рыбных магазинах
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Лакомьтесь без возни на кухне
Если у вас полки заполнены овощными, фруктовыми и ягодными заготовками пора вспомнить и о рыбных деликатесах. Сегодня предлагаем рецепт домашних консервов из скумбрии, которые по вкусу и полезным качествам намного превзойдут магазинные аналоги.
"Домашние заготовки" предлагают такие консервы приготовить из размороженной рыбы в собственном соку с добавлением масла. У вас получится нежная, пряная и в меру соленая рыбка.
Как приготовить консервы из скумбрии на зиму
Ингредиенты на 1,5 л консервов:
- скумбрия – 1,5 кг;
- масло растительное – 100 мл;
- вода – 80 мл;
- лавровый лист – 2-4 шт.;
- перец черный молотый – 2-3 щепотки;
- соль – по вкусу;
- чеснок – 3-6 зубчиков.
Способ приготовления:
- Свежемороженую скумбрию заранее достаньте из морозилки, чтобы рыба оттаяла при комнатной температуре. Удалите головы, хвосты и выпотрошите, затем хорошо промойте тушки и нарежьте кусочками шириной 3-4 см.
- Банки емкостью 500 мл вымойте и стерилизуйте любым удобным способом. Крышки прокипятите и обсушите.
- На дно стерильных банок уложите лавровый лист и наполните кусочками скумбрии, посыпая солью и перцем. Залейте рыбу водой и растительным маслом так, чтобы жидкость не доходила до краев банок примерно на 1,5-2 см.
- Прикройте банки крышками и поставьте на решетку холодного духового шкафа. Включите духовку в режиме "верх – низ", установив температуру 180 градусов.
- Закройте дверцу и оставьте консервы тушиться на 50 минут. Затем уменьшите температуру до 120 градусов и оставьте рыбу томиться еще на 2,5-3 часа. За 10-15 минут до окончания откройте духовку, в каждую банку добавьте чеснок.
- После указанного времени достаньте банки, закрутите их, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.
Домашние консервы из скумбрии на зиму готовы. Их можно подавать в качестве гарнира или использовать для приготовления разнообразных блюд. Банки с заготовками уберите на постоянное хранение в холодильник или в любое другое прохладное место.