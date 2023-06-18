Укр

Не овощами едиными: с этим рецептом консервы из скумбрии вы забудете о рыбных магазинах

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такие консервы из скумбрии полюбят все
Такие консервы из скумбрии полюбят все. Фото konservacija.com

Лакомьтесь без возни на кухне

Если у вас полки заполнены овощными, фруктовыми и ягодными заготовками пора вспомнить и о рыбных деликатесах. Сегодня предлагаем рецепт домашних консервов из скумбрии, которые по вкусу и полезным качествам намного превзойдут магазинные аналоги.

"Домашние заготовки" предлагают такие консервы приготовить из размороженной рыбы в собственном соку с добавлением масла. У вас получится нежная, пряная и в меру соленая рыбка.

Как приготовить консервы из скумбрии на зиму

Ингредиенты на 1,5 л консервов:

  • скумбрия – 1,5 кг;
  • масло растительное – 100 мл;
  • вода – 80 мл;
  • лавровый лист – 2-4 шт.;
  • перец черный молотый – 2-3 щепотки;
  • соль – по вкусу;
  • чеснок – 3-6 зубчиков.

Способ приготовления:

  1. Свежемороженую скумбрию заранее достаньте из морозилки, чтобы рыба оттаяла при комнатной температуре. Удалите головы, хвосты и выпотрошите, затем хорошо промойте тушки и нарежьте кусочками шириной 3-4 см.
  2. Банки емкостью 500 мл вымойте и стерилизуйте любым удобным способом. Крышки прокипятите и обсушите.
  3. На дно стерильных банок уложите лавровый лист и наполните кусочками скумбрии, посыпая солью и перцем. Залейте рыбу водой и растительным маслом так, чтобы жидкость не доходила до краев банок примерно на 1,5-2 см.
  4. Прикройте банки крышками и поставьте на решетку холодного духового шкафа. Включите духовку в режиме "верх – низ", установив температуру 180 градусов.
  5. Закройте дверцу и оставьте консервы тушиться на 50 минут. Затем уменьшите температуру до 120 градусов и оставьте рыбу томиться еще на 2,5-3 часа. За 10-15 минут до окончания откройте духовку, в каждую банку добавьте чеснок.
  6. После указанного времени достаньте банки, закрутите их, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

Домашние консервы из скумбрии на зиму готовы. Их можно подавать в качестве гарнира или использовать для приготовления разнообразных блюд. Банки с заготовками уберите на постоянное хранение в холодильник или в любое другое прохладное место.

Теги:
#Рецепт #Скумбрия #Готовим дома #Консервированная скумбрия