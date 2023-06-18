Не овощами едиными: с этим рецептом консервы из скумбрии вы забудете о рыбных магазинах

Лакомьтесь без возни на кухне

Если у вас полки заполнены овощными, фруктовыми и ягодными заготовками пора вспомнить и о рыбных деликатесах. Сегодня предлагаем рецепт домашних консервов из скумбрии, которые по вкусу и полезным качествам намного превзойдут магазинные аналоги.

"Домашние заготовки" предлагают такие консервы приготовить из размороженной рыбы в собственном соку с добавлением масла. У вас получится нежная, пряная и в меру соленая рыбка.

Как приготовить консервы из скумбрии на зиму

Ингредиенты на 1,5 л консервов:

скумбрия – 1,5 кг;

масло растительное – 100 мл;

вода – 80 мл;

лавровый лист – 2-4 шт.;

перец черный молотый – 2-3 щепотки;

соль – по вкусу;

чеснок – 3-6 зубчиков.

Способ приготовления:

Свежемороженую скумбрию заранее достаньте из морозилки, чтобы рыба оттаяла при комнатной температуре. Удалите головы, хвосты и выпотрошите, затем хорошо промойте тушки и нарежьте кусочками шириной 3-4 см. Банки емкостью 500 мл вымойте и стерилизуйте любым удобным способом. Крышки прокипятите и обсушите. На дно стерильных банок уложите лавровый лист и наполните кусочками скумбрии, посыпая солью и перцем. Залейте рыбу водой и растительным маслом так, чтобы жидкость не доходила до краев банок примерно на 1,5-2 см. Прикройте банки крышками и поставьте на решетку холодного духового шкафа. Включите духовку в режиме "верх – низ", установив температуру 180 градусов. Закройте дверцу и оставьте консервы тушиться на 50 минут. Затем уменьшите температуру до 120 градусов и оставьте рыбу томиться еще на 2,5-3 часа. За 10-15 минут до окончания откройте духовку, в каждую банку добавьте чеснок. После указанного времени достаньте банки, закрутите их, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

Домашние консервы из скумбрии на зиму готовы. Их можно подавать в качестве гарнира или использовать для приготовления разнообразных блюд. Банки с заготовками уберите на постоянное хранение в холодильник или в любое другое прохладное место.