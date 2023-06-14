Обращайте внимание на "младенцев": как выбрать качественное вино

Зная эти нюансы, вы всегда будете выбирать вкусный алкоголь

Вино относится к тем видам алкоголя, которые могут себе позволить иногда даже приверженцы правильного питания и здорового образа жизни. Понятно, что в маленьком количестве напиток полезен и в значимой степени помогает раскрыть вкус еды.

Однако не каждая бутылка вина будет одинаково вкусной и полезной. Разобраться, на что нужно обращать внимание при выборе алкоголя, расскажем с Рixelinform.

На какие факторы следует обращать внимание при выборе вина

Упаковка и цена. Как правило, хорошее вино продается исключительно в бутылках из стекла. Именно такая упаковка позволяет обеспечить качество алкоголя при длительном хранении. Также следует понимать, что качественный напиток должен быть средней ценовой категории.

Конечно, при выборе вина каждый учитывает свои личные вкусы и предпочтения. Но следует понимать, что минимальное количество сахара делает напиток менее вредным и калорийным. Но будьте готовы к специфическому вкусу такого напитка. Поэтому если вы планируете угостить себя всего одним бокалом, то лучше выбирать вино со средними показателями сахара.

Если речь не идет о коллекционных напитках, то лучше не выбирать вино, которое старше одного года. Алкоголь, конечно, не испортится в рамках срока годности, однако приобретет дополнительный оттенок вкуса, который не всем понравится.

Если вино уже выбрали, ознакомьтесь с правилами его хранения. Так алкоголь будет сохранять свои свойства долгое время.