Таку рибку полюблять навіть діти: швидкий рецепт, який завжди стане в нагоді

Всього 15 хвилин — і приголомшливе блюдо на столі

Тушкована риба — не просто дуже смачна, а чудова страва. Такий вид термообробки допомагає зберегти у рибі всі корисні речовини та її чудові смакові якості. До того ж це ще й дуже смачно.

Саме таку страву ми з "1 хвилина" сьогодні й готуватимемо. Приготовлений за цим рецептом минтай вийде неймовірно ніжним та соковитим. До того ж це настільки цікаве, захопливе та швидке заняття, що вам із задоволенням візьмуться допомагати діти. Разом ви приготуєте саму приголомшливу рибу! Спробуєте?

Як приготувати тушковану рибу

Інгредієнти:

минтай — 700 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

сіль, спеції – 0,5 ч.л;

олія – 1 ст.л.

Спосіб приготування:

Рибу потрібно розморозити та почистити від лушпиння, хвоста і плавців, відрізати голову, вийняти нутрощі. Філе минтаю нарізати на невеликі шматочки. Цибулю необхідно нарізати півкільцями. Сковороду потрібно змастити олією і викласти на дно рибу. Зверху минтай необхідно присипати цибулею, посипати сіллю та спеціями. Тушкувати рибу необхідно під закритою кришкою протягом 15 хвилин.

Подавайте ваш незрівнянний минтай з картопляним пюре та насолоджуйтесь. Смачного!