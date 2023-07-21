Таку рибку полюблять навіть діти: швидкий рецепт, який завжди стане в нагоді
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Всього 15 хвилин — і приголомшливе блюдо на столі
Тушкована риба — не просто дуже смачна, а чудова страва. Такий вид термообробки допомагає зберегти у рибі всі корисні речовини та її чудові смакові якості. До того ж це ще й дуже смачно.
Саме таку страву ми з "1 хвилина" сьогодні й готуватимемо. Приготовлений за цим рецептом минтай вийде неймовірно ніжним та соковитим. До того ж це настільки цікаве, захопливе та швидке заняття, що вам із задоволенням візьмуться допомагати діти. Разом ви приготуєте саму приголомшливу рибу! Спробуєте?
Як приготувати тушковану рибу
Інгредієнти:
- минтай — 700 г;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- сіль, спеції – 0,5 ч.л;
- олія – 1 ст.л.
Спосіб приготування:
- Рибу потрібно розморозити та почистити від лушпиння, хвоста і плавців, відрізати голову, вийняти нутрощі. Філе минтаю нарізати на невеликі шматочки.
- Цибулю необхідно нарізати півкільцями.
- Сковороду потрібно змастити олією і викласти на дно рибу. Зверху минтай необхідно присипати цибулею, посипати сіллю та спеціями.
- Тушкувати рибу необхідно під закритою кришкою протягом 15 хвилин.
Подавайте ваш незрівнянний минтай з картопляним пюре та насолоджуйтесь. Смачного!