Как едят лапшу в Китае: 15 минут - и ужин готов

Немного ингредиентов и времени — и блюдо готово!

Если вы уже пробовали древний рецепт домашней лапши с брынзой по-гуцульски, то самое время разнообразить рацион жареной лапшой по-китайски. Это универсальное блюдо вкусное само по себе, но если еще и пофантазировать, то можно получить совершенно новое, непревзойденное блюдо.

Например, по совету Shuba в блюдо можно добавить соевый соус, чеснок, овощи, кусочки мяса, тофу или креветок и получится полноценный обед. Главное — не бояться экспериментов!

Как приготовить жареную лапшу по-китайски

Ингредиенты на 4 порции:

лапша яичная — 340 г;

масло кунжутное — 15 мл;

арахисовое растительное масло — 45 мл;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

В большую кастрюлю добавьте столько воды, чтобы покрыть лапшу и довести до кипения. Добавьте лапшу, помешивая, чтобы она не слиплась. Варите лапшу до состояния аль денте. Тщательно процедите. Промойте холодной водой, снова слейте воду и смешайте с кунжутным маслом. В тяжелой сковороде разогрейте 3 столовых ложки арахисового масла на среднем или сильном огне. Добавьте лапшу. Быстро разложите ее по всей поверхности и дайте ей готовиться, не перемешивая, пока лапша не подрумянится снизу — это займет от 5 до 8 минут. После переверните и поджарьте другую сторону.

Готовую лапшу разложите по тарелкам и подавайте с битыми огурцами. Приятного аппетита!