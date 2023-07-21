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Как едят лапшу в Китае: 15 минут - и ужин готов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Не стесняйтесь экспериментировать - приготовьте жареную лапшу
Не стесняйтесь экспериментировать - приготовьте жареную лапшу. Фото shuba.life

Немного ингредиентов и времени — и блюдо готово!

Если вы уже пробовали древний рецепт домашней лапши с брынзой по-гуцульски, то самое время разнообразить рацион жареной лапшой по-китайски. Это универсальное блюдо вкусное само по себе, но если еще и пофантазировать, то можно получить совершенно новое, непревзойденное блюдо.

Например, по совету Shuba в блюдо можно добавить соевый соус, чеснок, овощи, кусочки мяса, тофу или креветок и получится полноценный обед. Главное — не бояться экспериментов!

Как приготовить жареную лапшу по-китайски

Ингредиенты на 4 порции:

  • лапша яичная — 340 г;
  • масло кунжутное — 15 мл;
  • арахисовое растительное масло — 45 мл;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В большую кастрюлю добавьте столько воды, чтобы покрыть лапшу и довести до кипения. Добавьте лапшу, помешивая, чтобы она не слиплась. Варите лапшу до состояния аль денте.
  2. Тщательно процедите. Промойте холодной водой, снова слейте воду и смешайте с кунжутным маслом.
  3. В тяжелой сковороде разогрейте 3 столовых ложки арахисового масла на среднем или сильном огне. Добавьте лапшу.
  4. Быстро разложите ее по всей поверхности и дайте ей готовиться, не перемешивая, пока лапша не подрумянится снизу — это займет от 5 до 8 минут. После переверните и поджарьте другую сторону.

Готовую лапшу разложите по тарелкам и подавайте с битыми огурцами. Приятного аппетита!

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