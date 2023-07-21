Як їдять локшину в Китаї: 15 хвилин — і вечеря готова
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Трохи інгредієнтів та часу – і страва готова!
Якщо ви вже пробували стародавній рецепт домашньої локшини з бринзою по-гуцульськи, то саме час урізноманітнити раціон смаженою локшиною по-китайськи. Ця універсальна страва смачна сама по собі, але якщо ще й пофантазувати, то можна отримати абсолютно нову, неперевершену страву.
Наприклад, за порадою Shuba у страву можна додати соєвий соус, часник, овочі, шматочки м’яса, тофу або креветок і вийде повноцінний обід. Головне – не боятися експериментів!
Як приготувати смажену локшину по-китайськи
Інгредієнти на 4 порції:
- локшина яєчна — 340 г;
- олія кунжутна — 15 мл;
- арахісова рослинна олія — 45 мл;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- У велику каструлю додайте стільки води, щоб покрити локшину та довести до кипіння. Додайте локшину, помішуючи, щоб вона не злиплася. Варіть локшину до стану аль денте.
- Ретельно процідіть. Промийте холодною водою, знову злийте воду і змішайте з кунжутним маслом.
- У важкій сковороді розігрійте 3 столові ложки арахісового масла на середньому або сильному вогні. Додайте локшину.
- Швидко розкладіть її по всій поверхні та дайте їй готуватись, не перемішуючи, поки локшина не підрум’яниться знизу — це займе від 5 до 8 хвилин. Після цього переверніть і підсмажте іншу сторону.
Готову локшину розкладіть по тарілках і подавайте з битими огірками. Смачного!