Як їдять локшину в Китаї: 15 хвилин — і вечеря готова

Трохи інгредієнтів та часу – і страва готова!

Якщо ви вже пробували стародавній рецепт домашньої локшини з бринзою по-гуцульськи, то саме час урізноманітнити раціон смаженою локшиною по-китайськи. Ця універсальна страва смачна сама по собі, але якщо ще й пофантазувати, то можна отримати абсолютно нову, неперевершену страву.

Наприклад, за порадою Shuba у страву можна додати соєвий соус, часник, овочі, шматочки м’яса, тофу або креветок і вийде повноцінний обід. Головне – не боятися експериментів!

Як приготувати смажену локшину по-китайськи

Інгредієнти на 4 порції:

локшина яєчна — 340 г;

олія кунжутна — 15 мл;

арахісова рослинна олія — 45 мл;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

У велику каструлю додайте стільки води, щоб покрити локшину та довести до кипіння. Додайте локшину, помішуючи, щоб вона не злиплася. Варіть локшину до стану аль денте. Ретельно процідіть. Промийте холодною водою, знову злийте воду і змішайте з кунжутним маслом. У важкій сковороді розігрійте 3 столові ложки арахісового масла на середньому або сильному вогні. Додайте локшину. Швидко розкладіть її по всій поверхні та дайте їй готуватись, не перемішуючи, поки локшина не підрум’яниться знизу — це займе від 5 до 8 хвилин. Після цього переверніть і підсмажте іншу сторону.

Готову локшину розкладіть по тарілках і подавайте з битими огірками. Смачного!