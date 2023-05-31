Здивуйте близьких китайською закускою: рецепт незвичайних битих огірків

Незвичайна закуска підійде до будь-якого столу

У Китаї огірки вважаються чудовою їжею для спекотної погоди та гострих страв. Класична китайська техніка – процес "биття" – допомагає звільнити насіння та розколює м’якоть на привабливі шматочки. Солення і охолодження огірків, що тріснули, надають їм ідеальне прохолодне, хрумке, водянисте відчуття в роті.

Саме про тако китайську закуску ми й розповімо. Гострий, освіжаючий та насичений салат з побитим огірком, часником, соєвим соусом, кунжутною олією, оцтом та перцем чилі зможе здивувати вашу родину чи гостей. Shuba рекомендує для ідеального смаку використати якісні огірки з тонкою шкіркою.

Як приготувати биті огірки

Інгредієнти на 6 порцій:

огірок — 900 г;

сіль — 8 г;

цукор — 10 г;

оцет рисовий — 20 мл;

кунжутна олія — 10 г;

соус соєвий — 10 мл;

оливкова олія — 15 мл;

часник, зубчики — 2 шт.;

перець чилі, пластівці, кінза, кунжут — на смак.

Спосіб приготування:

Огірки промийте та обсушіть. Розріжте навхрест на шматочки приблизно 3 см. На робочу поверхню покладіть шматочок огірка або зрізаною стороною вниз. Покладіть лезо великого ножа на огірок і трохи розімніть його іншою рукою. Шкірка почне тріскатися, м’якоть розпадеться, а насіння відокремиться. Повторюйте, доки весь шматок не буде розбитий. Помістіть шматочки огірків у ситечко і перемішайте з великою щіпкою солі та великою щіпкою цукру. Покладіть поліетиленовий пакет, наповнений льодом поверх огірків, щоб служив гирей, і помістіть ситечко на миску. Дайте стекти від 15 до 30 хвилин. Приготуйте заправку: у невеликій мисці змішайте сіль, цукор та рисовий оцет. Перемішуйте, поки сіль та цукор не розчиняться. Змішайте кунжутну олію та соєвий соус. Коли огірки готові до подачі, добре струсіть, щоб скла залишилася рідина і перекладіть в миску. Полийте оливковою олією і перемішайте. Додайте половину заправки, половину подрібненого часнику, пластівці червоного перцю до смаку і перемішайте. Продовжуйте додавати заправку, поки огірки не будуть добре покриті, але не потонуть у заправці. Спробуйте і, якщо потрібно, додайте ще пластівці перцю і часнику. Подавайте відразу ж, прикрасивши кінзою та кунжутом.

А щоб огірки були смачнішими, натріть його сіллю. Цей лайфхак допоможе вирішити одразу три проблеми.