Здивуйте близьких китайською закускою: рецепт незвичайних битих огірків
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Незвичайна закуска підійде до будь-якого столу
У Китаї огірки вважаються чудовою їжею для спекотної погоди та гострих страв. Класична китайська техніка – процес "биття" – допомагає звільнити насіння та розколює м’якоть на привабливі шматочки. Солення і охолодження огірків, що тріснули, надають їм ідеальне прохолодне, хрумке, водянисте відчуття в роті.
Саме про тако китайську закуску ми й розповімо. Гострий, освіжаючий та насичений салат з побитим огірком, часником, соєвим соусом, кунжутною олією, оцтом та перцем чилі зможе здивувати вашу родину чи гостей. Shuba рекомендує для ідеального смаку використати якісні огірки з тонкою шкіркою.
Як приготувати биті огірки
Інгредієнти на 6 порцій:
- огірок — 900 г;
- сіль — 8 г;
- цукор — 10 г;
- оцет рисовий — 20 мл;
- кунжутна олія — 10 г;
- соус соєвий — 10 мл;
- оливкова олія — 15 мл;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- перець чилі, пластівці, кінза, кунжут — на смак.
Спосіб приготування:
- Огірки промийте та обсушіть. Розріжте навхрест на шматочки приблизно 3 см.
- На робочу поверхню покладіть шматочок огірка або зрізаною стороною вниз. Покладіть лезо великого ножа на огірок і трохи розімніть його іншою рукою. Шкірка почне тріскатися, м’якоть розпадеться, а насіння відокремиться. Повторюйте, доки весь шматок не буде розбитий.
- Помістіть шматочки огірків у ситечко і перемішайте з великою щіпкою солі та великою щіпкою цукру. Покладіть поліетиленовий пакет, наповнений льодом поверх огірків, щоб служив гирей, і помістіть ситечко на миску. Дайте стекти від 15 до 30 хвилин.
- Приготуйте заправку: у невеликій мисці змішайте сіль, цукор та рисовий оцет. Перемішуйте, поки сіль та цукор не розчиняться. Змішайте кунжутну олію та соєвий соус.
- Коли огірки готові до подачі, добре струсіть, щоб скла залишилася рідина і перекладіть в миску. Полийте оливковою олією і перемішайте.
- Додайте половину заправки, половину подрібненого часнику, пластівці червоного перцю до смаку і перемішайте. Продовжуйте додавати заправку, поки огірки не будуть добре покриті, але не потонуть у заправці.
- Спробуйте і, якщо потрібно, додайте ще пластівці перцю і часнику. Подавайте відразу ж, прикрасивши кінзою та кунжутом.
А щоб огірки були смачнішими, натріть його сіллю. Цей лайфхак допоможе вирішити одразу три проблеми.