Навіщо кухарі у ресторані натирають огірки сіллю: корисний лайфхак від професіоналів

Хитрість допоможе уникнути одразу трьох проблем

Важко уявити собі літнє меню без огірків. На 95% овоч складається з води, тому добре вгамовує спрагу. А в решті 5% містяться корисні речовини та мінерали. Саме тому огірок — важливий "гість" найрізноманітніших салатів.

У ресторанах кухарі перед використанням натирають огірок сіллю. Це одна з найдавніших технік використання овочів, які досі широко використовуються в кулінарії. Навіщо це робити — розповімо з "Главредом ".

Навіщо натирати огірок сіллю

Щоб видалити зайву вологу. Справа в тому, що овоч містить багато води, і сіль допомагає витягти з них цю вологу. Таким чином, огірки стають більш хрусткими і менш рідкими. Натерті сіллю огірки зберігатимуть свою свіжість та привабливий зовнішній вигляд протягом тривалого часу.

Щоб зберегти свіжість овочів. Справа в тому, що сіль є природним консервантом. Вона допомагає уповільнити процеси розкладання, які призводять до псування огірків. Натерті сіллю огірки зберігатимуть свою свіжість та смак навіть після тривалого зберігання.

Надлишок такої речовини, як кукурбітацит, може зіпсувати смак огірка — він може гірчити. Сіль чудово справляється із цією проблемою.

Перед вживанням огірка необхідно зрізати кінчик з плодоніжкою, а м’якоть натерти сіллю до появи піни. Вона свідчить, що кукурбітацин розпадається.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у травні треба садити огірки. З календарем ви точно знатимете вдалі дні для посадки.