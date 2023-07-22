Дома получится даже вкуснее: простой и вкусный рецепт Киш Лорена от шеф-повара

Универсальный рецепт потрясающей выпечки

Если думаете, что приготовить на семейный обед или ужин, вспомните французскую кухню и не прогадаете. Ведь чего стоит их пирог с яйцами и зеленым луком!

Попробуем приготовить еще одно блюдо по французскому рецепту – Киш Лорен. Этот простой пирог с разными начинками очень распространен в Лотарингии. "Лорен" означает, что в пирог был добавлен бекон. Киш Лорен от шеф-повара Евгения Клопотенко – это блюдо, которое можно есть на завтрак, на обед и даже на ужин. Он абсолютно универсален и невероятен.

Как приготовить Киш Лорен

Ингредиенты

Для теста:

350 г муки;

200 г сливочного масла;

2 яйца;

2 ст. л. молока (и/или воды);

1 щепотка соли.

Для начинки:

70 г бекона или ветчины;

100 мл молока;

150 мл сливок;

1 яйцо;

1 небольшой репчатый лук;

100 г твердого сыра;

1 щепотка молотого мускатного ореха;

1 щепотка перца;

1 щепотка соли.

Способ приготовления:

Сливочное масло размягчите при комнатной температуре, после чего нарежьте его кубиками. Смешайте муку, масло, яйца, соль и замесите однородное песочное тесто. Раскатайте скалкой тесто в лепешку толщиной 3-5 мм. Выложите в форму, сформируйте бортик. Застелите тесто пергаментом и засыпьте сверху любой сырой крупой или бобовыми, чтобы тесто лучше пропеклось и не сдулось. Отправьте тесто с бобовыми на 20 минут в разогретую до 180 градусов духовку Для начинки нарежьте мелко лук и бекон. Разбейте яйцо вилкой и смешайте со сливками, молоком и специями. Натрите сыр на терке. Извлеките тесто из духовки и снимите пергамент. Выложите на тесто лук и бекон и залейте молочно-сливочной смесью. Смесь должна покрыть начинку. Поставьте в духовой шкаф на 10 минут. Достаньте пирог из духовки, посыпьте сыром и поставьте обратно еще на 10 минут.

Блюдо готово. Подавайте Киш Лорен с витаминным салатом и наслаждайтесь. Приятного аппетита!