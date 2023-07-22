Дома получится даже вкуснее: простой и вкусный рецепт Киш Лорена от шеф-повара
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Универсальный рецепт потрясающей выпечки
Если думаете, что приготовить на семейный обед или ужин, вспомните французскую кухню и не прогадаете. Ведь чего стоит их пирог с яйцами и зеленым луком!
Попробуем приготовить еще одно блюдо по французскому рецепту – Киш Лорен. Этот простой пирог с разными начинками очень распространен в Лотарингии. "Лорен" означает, что в пирог был добавлен бекон. Киш Лорен от шеф-повара Евгения Клопотенко – это блюдо, которое можно есть на завтрак, на обед и даже на ужин. Он абсолютно универсален и невероятен.
Как приготовить Киш Лорен
Ингредиенты
Для теста:
- 350 г муки;
- 200 г сливочного масла;
- 2 яйца;
- 2 ст. л. молока (и/или воды);
- 1 щепотка соли.
Для начинки:
- 70 г бекона или ветчины;
- 100 мл молока;
- 150 мл сливок;
- 1 яйцо;
- 1 небольшой репчатый лук;
- 100 г твердого сыра;
- 1 щепотка молотого мускатного ореха;
- 1 щепотка перца;
- 1 щепотка соли.
Способ приготовления:
- Сливочное масло размягчите при комнатной температуре, после чего нарежьте его кубиками. Смешайте муку, масло, яйца, соль и замесите однородное песочное тесто.
- Раскатайте скалкой тесто в лепешку толщиной 3-5 мм. Выложите в форму, сформируйте бортик.
- Застелите тесто пергаментом и засыпьте сверху любой сырой крупой или бобовыми, чтобы тесто лучше пропеклось и не сдулось. Отправьте тесто с бобовыми на 20 минут в разогретую до 180 градусов духовку
- Для начинки нарежьте мелко лук и бекон. Разбейте яйцо вилкой и смешайте со сливками, молоком и специями. Натрите сыр на терке.
- Извлеките тесто из духовки и снимите пергамент. Выложите на тесто лук и бекон и залейте молочно-сливочной смесью. Смесь должна покрыть начинку. Поставьте в духовой шкаф на 10 минут. Достаньте пирог из духовки, посыпьте сыром и поставьте обратно еще на 10 минут.
Блюдо готово. Подавайте Киш Лорен с витаминным салатом и наслаждайтесь. Приятного аппетита!