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Дома получится даже вкуснее: простой и вкусный рецепт Киш Лорена от шеф-повара

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Киш Лорен - просто умопомрачительный французский пирог с беконом
Киш Лорен - просто умопомрачительный французский пирог с беконом. Фото shuba.life

Универсальный рецепт потрясающей выпечки

Если думаете, что приготовить на семейный обед или ужин, вспомните французскую кухню и не прогадаете. Ведь чего стоит их пирог с яйцами и зеленым луком!

Попробуем приготовить еще одно блюдо по французскому рецепту – Киш Лорен. Этот простой пирог с разными начинками очень распространен в Лотарингии. "Лорен" означает, что в пирог был добавлен бекон. Киш Лорен от шеф-повара Евгения Клопотенко – это блюдо, которое можно есть на завтрак, на обед и даже на ужин. Он абсолютно универсален и невероятен.

Как приготовить Киш Лорен

Ингредиенты

Для теста:

  • 350 г муки;
  • 200 г сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • 2 ст. л. молока (и/или воды);
  • 1 щепотка соли.

Для начинки:

  • 70 г бекона или ветчины;
  • 100 мл молока;
  • 150 мл сливок;
  • 1 яйцо;
  • 1 небольшой репчатый лук;
  • 100 г твердого сыра;
  • 1 щепотка молотого мускатного ореха;
  • 1 щепотка перца;
  • 1 щепотка соли.

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло размягчите при комнатной температуре, после чего нарежьте его кубиками. Смешайте муку, масло, яйца, соль и замесите однородное песочное тесто.
  2. Раскатайте скалкой тесто в лепешку толщиной 3-5 мм. Выложите в форму, сформируйте бортик.
  3. Застелите тесто пергаментом и засыпьте сверху любой сырой крупой или бобовыми, чтобы тесто лучше пропеклось и не сдулось. Отправьте тесто с бобовыми на 20 минут в разогретую до 180 градусов духовку
  4. Для начинки нарежьте мелко лук и бекон. Разбейте яйцо вилкой и смешайте со сливками, молоком и специями. Натрите сыр на терке.
  5. Извлеките тесто из духовки и снимите пергамент. Выложите на тесто лук и бекон и залейте молочно-сливочной смесью. Смесь должна покрыть начинку. Поставьте в духовой шкаф на 10 минут. Достаньте пирог из духовки, посыпьте сыром и поставьте обратно еще на 10 минут.

Блюдо готово. Подавайте Киш Лорен с витаминным салатом и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Пирог #Готовим дома