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Вдома вийде навіть смачніше: простий та смачний рецепт Кіш Лорена від шеф-кухаря

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Кіш Лорен — просто дивовижний французький пиріг з беконом
Кіш Лорен — просто дивовижний французький пиріг з беконом. Фото shuba.life

Універсальний рецепт приголомшливої випічки

Якщо думаєте, що приготувати на сімейний обід або вечерю, згадайте французьку кухню і не помилитеся. Адже чого вартий їхній пиріг з яйцями та зеленою цибулею!

Спробуємо приготувати ще одну страву за французьким рецептом – Кіш Лорен. Цей простий пиріг із різними начинками дуже поширений у Лотарингії. "Лорен" означає, що в пиріг було додано бекон. Кіш Лорен від шеф-кухаря Євгена Клопотенка – це страва, яку можна їсти на сніданок, на обід та навіть на вечерю. Він абсолютно універсальний та неймовірний.

Як приготувати Кіш Лорен

складові

Для тіста:

  • 350 г борошна;
  • 200 г вершкового масла;
  • 2 яйця;
  • 2 ст. л. молока (та/або води);
  • 1 щіпка солі.

Для начинки:

  • 70 г бекону або шинки;
  • 100 мл молока;
  • 150 мл вершків;
  • 1 яйце;
  • 1 невелика цибуля;
  • 100 г твердого сиру;
  • 1 щіпка меленого мускатного горіха;
  • 1 щіпка перцю;
  • 1 щіпка солі.

Спосіб приготування:

  1. Вершкове масло розм’якшіть при кімнатній температурі, після чого наріжте кубиками. Змішайте борошно, масло, яйця, сіль і замісіть однорідне пісочне тісто.
  2. Розкотіть качалкою тісто в коржик завтовшки 3-5 мм. Викладіть у форму, сформуйте бортик.
  3. Застеліть тісто пергаментом і засипте зверху будь-якою сирою крупою або бобовими, щоб тісто краще пропеклось і не здулось. Відправте тісто з бобовими на 20 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку
  4. Для начинки дрібно наріжте цибулю і бекон. Розбийте яйце виделкою і змішайте з вершками, молоком та спеціями. Натріть сир на тертці.
  5. Вийміть тісто з духовки та зніміть пергамент. Викладіть на тісто цибулю та бекон і залийте молочно-вершковою сумішшю. Суміш має покрити начинку. Поставте в духовку на 10 хвилин. Дістаньте пиріг із духовки, посипте сиром і поставте ще на 10 хвилин.

Блюдо готове. Подавайте Кіш Лорен з вітамінним салатом та насолоджуйтесь. Смачного!

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#Рецепт #Пиріг #Готуємо вдома