Вдома вийде навіть смачніше: простий та смачний рецепт Кіш Лорена від шеф-кухаря

Універсальний рецепт приголомшливої випічки

Якщо думаєте, що приготувати на сімейний обід або вечерю, згадайте французьку кухню і не помилитеся. Адже чого вартий їхній пиріг з яйцями та зеленою цибулею!

Спробуємо приготувати ще одну страву за французьким рецептом – Кіш Лорен. Цей простий пиріг із різними начинками дуже поширений у Лотарингії. "Лорен" означає, що в пиріг було додано бекон. Кіш Лорен від шеф-кухаря Євгена Клопотенка – це страва, яку можна їсти на сніданок, на обід та навіть на вечерю. Він абсолютно універсальний та неймовірний.

Як приготувати Кіш Лорен

складові

Для тіста:

350 г борошна;

200 г вершкового масла;

2 яйця;

2 ст. л. молока (та/або води);

1 щіпка солі.

Для начинки:

70 г бекону або шинки;

100 мл молока;

150 мл вершків;

1 яйце;

1 невелика цибуля;

100 г твердого сиру;

1 щіпка меленого мускатного горіха;

1 щіпка перцю;

1 щіпка солі.

Спосіб приготування:

Вершкове масло розм’якшіть при кімнатній температурі, після чого наріжте кубиками. Змішайте борошно, масло, яйця, сіль і замісіть однорідне пісочне тісто. Розкотіть качалкою тісто в коржик завтовшки 3-5 мм. Викладіть у форму, сформуйте бортик. Застеліть тісто пергаментом і засипте зверху будь-якою сирою крупою або бобовими, щоб тісто краще пропеклось і не здулось. Відправте тісто з бобовими на 20 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку Для начинки дрібно наріжте цибулю і бекон. Розбийте яйце виделкою і змішайте з вершками, молоком та спеціями. Натріть сир на тертці. Вийміть тісто з духовки та зніміть пергамент. Викладіть на тісто цибулю та бекон і залийте молочно-вершковою сумішшю. Суміш має покрити начинку. Поставте в духовку на 10 хвилин. Дістаньте пиріг із духовки, посипте сиром і поставте ще на 10 хвилин.

Блюдо готове. Подавайте Кіш Лорен з вітамінним салатом та насолоджуйтесь. Смачного!