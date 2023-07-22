Вдома вийде навіть смачніше: простий та смачний рецепт Кіш Лорена від шеф-кухаря
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Універсальний рецепт приголомшливої випічки
Якщо думаєте, що приготувати на сімейний обід або вечерю, згадайте французьку кухню і не помилитеся. Адже чого вартий їхній пиріг з яйцями та зеленою цибулею!
Спробуємо приготувати ще одну страву за французьким рецептом – Кіш Лорен. Цей простий пиріг із різними начинками дуже поширений у Лотарингії. "Лорен" означає, що в пиріг було додано бекон. Кіш Лорен від шеф-кухаря Євгена Клопотенка – це страва, яку можна їсти на сніданок, на обід та навіть на вечерю. Він абсолютно універсальний та неймовірний.
Як приготувати Кіш Лорен
складові
Для тіста:
- 350 г борошна;
- 200 г вершкового масла;
- 2 яйця;
- 2 ст. л. молока (та/або води);
- 1 щіпка солі.
Для начинки:
- 70 г бекону або шинки;
- 100 мл молока;
- 150 мл вершків;
- 1 яйце;
- 1 невелика цибуля;
- 100 г твердого сиру;
- 1 щіпка меленого мускатного горіха;
- 1 щіпка перцю;
- 1 щіпка солі.
Спосіб приготування:
- Вершкове масло розм’якшіть при кімнатній температурі, після чого наріжте кубиками. Змішайте борошно, масло, яйця, сіль і замісіть однорідне пісочне тісто.
- Розкотіть качалкою тісто в коржик завтовшки 3-5 мм. Викладіть у форму, сформуйте бортик.
- Застеліть тісто пергаментом і засипте зверху будь-якою сирою крупою або бобовими, щоб тісто краще пропеклось і не здулось. Відправте тісто з бобовими на 20 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку
- Для начинки дрібно наріжте цибулю і бекон. Розбийте яйце виделкою і змішайте з вершками, молоком та спеціями. Натріть сир на тертці.
- Вийміть тісто з духовки та зніміть пергамент. Викладіть на тісто цибулю та бекон і залийте молочно-вершковою сумішшю. Суміш має покрити начинку. Поставте в духовку на 10 хвилин. Дістаньте пиріг із духовки, посипте сиром і поставте ще на 10 хвилин.
Блюдо готове. Подавайте Кіш Лорен з вітамінним салатом та насолоджуйтесь. Смачного!