Свекруха рекомендує: рецепт французького пирога з яйцями та зеленою цибулею

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Думаєте, зелена цибуля та варені яйця годяться тільки для салату? Але тільки не на думку французьких господарок.

Ці два продукти чудово підійдуть для приготування киша — традиційного відкритого пирога. Сьогодні ми його приготуємо з пісочного тіста з яйцями та зеленою цибулею. Якщо ви не бажаєте використовувати плавлений сир, то "Цесмак.info" рекомендує взяти твердий сир або фету. Пиріг вийде з хрусткою основою та соковитою начинкою. Їсти його краще теплим, поки сир розплавився, але киш можна брати на роботу чи дорогу.

Як приготувати киш з яйцями та зеленою цибулею

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 200 г;

вершкове масло — 100 г;

яєчний жовток — 1 шт.;

сода — 0,25 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

вода — 2 ст. л.;

яйце — 9 шт.;

зелена цибуля — 1 пуч.;

плавлений сир — 2 шт.;

паприка — за смаком;

молоко — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Змішайте борошно із сіллю та содою. Наріжте охолоджене вершкове масло невеликими шматочками, додайте в борошно і перетріть руками. Додайте жовток та охолоджену воду. Замісіть тісто та обмотайте його харчовою плівкою. Поставте у холодильник на півгодини. Дрібно наріжте зелену цибулю. Відваріть 5 яєць, наріжте кубиками та змішайте із цибулею. Натріть охолоджений сир і посипте тісто. Викладіть суміш яєць та цибулі. Збийте яйця, що залишилися, з молоком, сіллю і паприкою. Залийте пиріг. Випікайте півгодини за 200 градусів.

До речі, плавлений сир можна приготувати й вдома. Займе це трохи часу, а до смаку не відрізниш від магазинного.