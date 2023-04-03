Свекруха рекомендує: рецепт французького пирога з яйцями та зеленою цибулею
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Думаєте, зелена цибуля та варені яйця годяться тільки для салату? Але тільки не на думку французьких господарок.
Ці два продукти чудово підійдуть для приготування киша — традиційного відкритого пирога. Сьогодні ми його приготуємо з пісочного тіста з яйцями та зеленою цибулею. Якщо ви не бажаєте використовувати плавлений сир, то "Цесмак.info" рекомендує взяти твердий сир або фету. Пиріг вийде з хрусткою основою та соковитою начинкою. Їсти його краще теплим, поки сир розплавився, але киш можна брати на роботу чи дорогу.
Як приготувати киш з яйцями та зеленою цибулею
Інгредієнти:
- пшеничне борошно — 200 г;
- вершкове масло — 100 г;
- яєчний жовток — 1 шт.;
- сода — 0,25 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- вода — 2 ст. л.;
- яйце — 9 шт.;
- зелена цибуля — 1 пуч.;
- плавлений сир — 2 шт.;
- паприка — за смаком;
- молоко — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Змішайте борошно із сіллю та содою. Наріжте охолоджене вершкове масло невеликими шматочками, додайте в борошно і перетріть руками. Додайте жовток та охолоджену воду. Замісіть тісто та обмотайте його харчовою плівкою. Поставте у холодильник на півгодини.
- Дрібно наріжте зелену цибулю. Відваріть 5 яєць, наріжте кубиками та змішайте із цибулею.
- Натріть охолоджений сир і посипте тісто. Викладіть суміш яєць та цибулі.
- Збийте яйця, що залишилися, з молоком, сіллю і паприкою. Залийте пиріг.
- Випікайте півгодини за 200 градусів.
До речі, плавлений сир можна приготувати й вдома. Займе це трохи часу, а до смаку не відрізниш від магазинного.