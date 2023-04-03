Рус

Свекруха рекомендує: рецепт французького пирога з яйцями та зеленою цибулею

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кіш з яйцем і зеленою цибулею Новина оновлена 03 квітня 2023, 13:30
Кіш з яйцем і зеленою цибулею. Фото kolizhanka.com.ua

Швидко, смачно та недорого

Думаєте, зелена цибуля та варені яйця годяться тільки для салату? Але тільки не на думку французьких господарок.

Ці два продукти чудово підійдуть для приготування киша — традиційного відкритого пирога. Сьогодні ми його приготуємо з пісочного тіста з яйцями та зеленою цибулею. Якщо ви не бажаєте використовувати плавлений сир, то "Цесмак.info" рекомендує взяти твердий сир або фету. Пиріг вийде з хрусткою основою та соковитою начинкою. Їсти його краще теплим, поки сир розплавився, але киш можна брати на роботу чи дорогу.

Як приготувати киш з яйцями та зеленою цибулею

Інгредієнти:

  • пшеничне борошно — 200 г;
  • вершкове масло — 100 г;
  • яєчний жовток — 1 шт.;
  • сода — 0,25 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • вода — 2 ст. л.;
  • яйце — 9 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пуч.;
  • плавлений сир — 2 шт.;
  • паприка — за смаком;
  • молоко — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте борошно із сіллю та содою. Наріжте охолоджене вершкове масло невеликими шматочками, додайте в борошно і перетріть руками. Додайте жовток та охолоджену воду. Замісіть тісто та обмотайте його харчовою плівкою. Поставте у холодильник на півгодини.
  2. Дрібно наріжте зелену цибулю. Відваріть 5 яєць, наріжте кубиками та змішайте із цибулею.
  3. Натріть охолоджений сир і посипте тісто. Викладіть суміш яєць та цибулі.
  4. Збийте яйця, що залишилися, з молоком, сіллю і паприкою. Залийте пиріг.
  5. Випікайте півгодини за 200 градусів.

До речі, плавлений сир можна приготувати й вдома. Займе це трохи часу, а до смаку не відрізниш від магазинного.

Теги:
#Рецепт #Яйце #Кіш #Зелена цибуля #Готуємо вдома