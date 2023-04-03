Свекровь рекомендует: рецепт французского пирога с яйцами и зеленым луком
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Думаете, зеленый лук и вареные яйца годятся только для салата? Но только не по мнению французских хозяек.
Эти два продукта отлично подойдут для приготовления киша — традиционного открытого пирога. Сегодня мы его приготовим из песочного теста с яйцами и зеленым луком. Если вы не хотите использовать плавленый сыр, то "Цесмак.info" рекомендует взять твердый сыр или фету. Пирог получится с хрустящей основой и сочной начинкой. Есть его лучше теплым, пока сыр расплавился, но киш можно брать на работу или в дорогу.
Как приготовить киш с яйцами и зеленым луком
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 200 г;
- сливочное масло — 100 г;
- яичный желток — 1 шт.;
- сода — 0,25 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- вода — 2 ст. л.;
- яйцо — 9 шт.;
- зеленый лук — 1 пуч.;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- паприка — по вкусу;
- молоко — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Смешайте муку с солью и содой. Нарежьте охлажденное сливочное масло небольшими кусочками, добавьте в муку и перетрите руками. Добавьте желток и охлажденную воду. Замесите тесто и обмотайте его пищевой пленкой. Поставьте в холодильник на полчаса.
- Мелко нарежьте зеленый лук. Отварите 5 яиц, нарежьте кубиками и смешайте с луком.
- Натрите охлажденный творог и посыпьте им тесто. Выложите смесь яиц и лука.
- Взбейте оставшиеся яйца с молоком, солью и паприкой. Залейте пирог.
- Выпекайте полчаса при 200 градусах.
Кстати, плавленый сыр можно приготовить и дома. Займет это немного времени, а по вкусу не отличишь от магазинного.