Свекровь рекомендует: рецепт французского пирога с яйцами и зеленым луком

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Думаете, зеленый лук и вареные яйца годятся только для салата? Но только не по мнению французских хозяек.

Эти два продукта отлично подойдут для приготовления киша — традиционного открытого пирога. Сегодня мы его приготовим из песочного теста с яйцами и зеленым луком. Если вы не хотите использовать плавленый сыр, то "Цесмак.info" рекомендует взять твердый сыр или фету. Пирог получится с хрустящей основой и сочной начинкой. Есть его лучше теплым, пока сыр расплавился, но киш можно брать на работу или в дорогу.

Как приготовить киш с яйцами и зеленым луком

Ингредиенты:

пшеничная мука — 200 г;

сливочное масло — 100 г;

яичный желток — 1 шт.;

сода — 0,25 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

вода — 2 ст. л.;

яйцо — 9 шт.;

зеленый лук — 1 пуч.;

плавленый сыр — 2 шт.;

паприка — по вкусу;

молоко — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Смешайте муку с солью и содой. Нарежьте охлажденное сливочное масло небольшими кусочками, добавьте в муку и перетрите руками. Добавьте желток и охлажденную воду. Замесите тесто и обмотайте его пищевой пленкой. Поставьте в холодильник на полчаса. Мелко нарежьте зеленый лук. Отварите 5 яиц, нарежьте кубиками и смешайте с луком. Натрите охлажденный творог и посыпьте им тесто. Выложите смесь яиц и лука. Взбейте оставшиеся яйца с молоком, солью и паприкой. Залейте пирог. Выпекайте полчаса при 200 градусах.

Кстати, плавленый сыр можно приготовить и дома. Займет это немного времени, а по вкусу не отличишь от магазинного.