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Самые простые творожные кексы: рецепт, с которым справится даже ребенок

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень простой рецепт фантастических кексов
Очень простой рецепт фантастических кексов. Фото shuba.life

Прекрасный вариант выпечки к чаю

Мы рассказывали, как приготовить сладкую вишневую шарлотку. Теперь делимся рецептом простых творожных кексов.

Они готовятся очень просто и быстро – достаточно смешать в миске все подготовленные ингредиенты, а потом — вылить тесто в форму. Если желаете, можно добавить свежие ягоды, сухофрукты и орехи. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

  • Творог — 200 г
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Яйцо куриное, крупное – 2 шт.
  • Масло сливочное 82% — 2 ст. л.
  • Мука – 1 стакан
  • Сахар — 1 стакан
  • Сода пищевая – 1/2 ч. л.
  • Сахар ванильный — 10 г
  • Соль — щепотка

Способ приготовления:

  1. Растапливаем сливочное масло в микроволновке или водяной бане. Смешиваем в миске творог, яйца, сметану, а также растопленное масло.
  2. Просеиваем в миску муку, добавляем обычный и ванильный сахар, соду и щепотку соли. Перемешиваем до однородности.
  3. Выливаем тесто в смазанные маслом формочки для кексов. Выпекаем в разогретой на 180 градусов духовке в около 30 минут. Точное время зависит от вашей духовки.

Кексы получаются вкусными, в меру сладкими и очень сытными. Также мы рассказывали, как готовить сырники с легендарной молочной подливкой.

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#Рецепт #Выпечка #Кексы