Самые простые творожные кексы: рецепт, с которым справится даже ребенок

Прекрасный вариант выпечки к чаю

Мы рассказывали, как приготовить сладкую вишневую шарлотку. Теперь делимся рецептом простых творожных кексов.

Они готовятся очень просто и быстро – достаточно смешать в миске все подготовленные ингредиенты, а потом — вылить тесто в форму. Если желаете, можно добавить свежие ягоды, сухофрукты и орехи. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

Творог — 200 г

Сметана — 2 ст. л.

Яйцо куриное, крупное – 2 шт.

Масло сливочное 82% — 2 ст. л.

Мука – 1 стакан

Сахар — 1 стакан

Сода пищевая – 1/2 ч. л.

Сахар ванильный — 10 г

Соль — щепотка

Способ приготовления:

Растапливаем сливочное масло в микроволновке или водяной бане. Смешиваем в миске творог, яйца, сметану, а также растопленное масло. Просеиваем в миску муку, добавляем обычный и ванильный сахар, соду и щепотку соли. Перемешиваем до однородности. Выливаем тесто в смазанные маслом формочки для кексов. Выпекаем в разогретой на 180 градусов духовке в около 30 минут. Точное время зависит от вашей духовки.

Кексы получаются вкусными, в меру сладкими и очень сытными. Также мы рассказывали, как готовить сырники с легендарной молочной подливкой.