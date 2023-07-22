Самые простые творожные кексы: рецепт, с которым справится даже ребенок
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Прекрасный вариант выпечки к чаю
Мы рассказывали, как приготовить сладкую вишневую шарлотку. Теперь делимся рецептом простых творожных кексов.
Они готовятся очень просто и быстро – достаточно смешать в миске все подготовленные ингредиенты, а потом — вылить тесто в форму. Если желаете, можно добавить свежие ягоды, сухофрукты и орехи. Рецептом поделились на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- Творог — 200 г
- Сметана — 2 ст. л.
- Яйцо куриное, крупное – 2 шт.
- Масло сливочное 82% — 2 ст. л.
- Мука – 1 стакан
- Сахар — 1 стакан
- Сода пищевая – 1/2 ч. л.
- Сахар ванильный — 10 г
- Соль — щепотка
Способ приготовления:
- Растапливаем сливочное масло в микроволновке или водяной бане. Смешиваем в миске творог, яйца, сметану, а также растопленное масло.
- Просеиваем в миску муку, добавляем обычный и ванильный сахар, соду и щепотку соли. Перемешиваем до однородности.
- Выливаем тесто в смазанные маслом формочки для кексов. Выпекаем в разогретой на 180 градусов духовке в около 30 минут. Точное время зависит от вашей духовки.
Кексы получаются вкусными, в меру сладкими и очень сытными. Также мы рассказывали, как готовить сырники с легендарной молочной подливкой.