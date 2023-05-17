Сырники как в садике: рецепт легендарной молочной подливки
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Секрет того самого молочного соуса с детства
В общем сырники несложно готовить. Но многие из нас помнят, как их подавали в детском саду. Секрет этих сырников — в молочном соусе, что и делает их вкус незабываемым.
Ее можно приготовить и дома, если знать рецепт и некоторые нюансы. Как это сделать, рассказали на ProstoWay.
Ингредиенты:
- Кисломолочный творог – 500 г
- Яйцо – 2 шт
- Мука – 130 г
- Сахар – 3 ложки
- Ванильный сахар – 1 ложка
Способ приготовления:
- Венчиком взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавляем творог, муку и растираем все блендером или вилкой в однородную массу.
- Скатываем тесто в колбаску. И уже из нее нарезаем сырники толщиной около 2 сантиметров.
- Каждый сырник необходимо обвалять в муке со всех сторон. Обжариваем их на большом огне до золотистой корочки, убавляем огонь и жарим еще 5 минут.
- Для молочного подлива доводим до кипения 200 мл молока. Отдельно в чашке разводим 2 ложки муки в 3 ложках воды. Выливаем мучную смесь в кипящее молоко, всыпаем сахар и венчиком тщательно взбиваем, пока она не станет густой.
- В охлажденную массу добавляем ложку сметаны.
Поливаем горячие сырники молочным соусом и подаем к столу. Еще вкуснее будет, если приготовить к ним домашнюю сгущенку.