Нужно только вовремя снять крышку: как идеально пожарить картошку

Весь секрет в том, в какой момент снять крышку

Жареный картофель – это не только идеальный гарнир к вкусным котлетам, но и вполне самостоятельный прием пищи. Но правильно ее пожарить — та еще задача. Если кусочки стали "угольками" или превратились в неаппетитную массу — значит, вы неправильно использовали крышку.

Именно крышка и то, в какой момент ее снимать – решающие нюансы, когда речь идет о жареном картофеле. Как сделать ее одновременно и хрустящей, и не пережаренной, рассказали на Ukr.Media.

Когда снимать и как использовать крышку?

Чтобы гарнир получился вкусным и приобрел аппетитную консистенцию, во время приготовления блюда необходимо учитывать ряд нюансов. Это интенсивность огня, время добавления соли, и, конечно, крышка. Она должна быть на сковороде на первом этапе приготовления жареного картофеля. Это примерно 15 минут. В это время овощ должен готовиться на слабом или среднем огне.

Через 15 минут убираем крышку и увеличиваем огонь. Неплохо будет добавить на картошку немного сливочного масла – оно будет таять и пропитывать собой блюдо, а когда стечет на дно – добавится к маслу, на котором она жарилась до этого.

Готовить следует, пока на поверхности овощных кусочков не появится плотная корочка. Буквально за 1-2 минуты до того как снимать блюдо, следует добавить соль.

С учетом этих советов у вас получится идеальный жареный картофель: нежный внутри и хрустящий снаружи. Приготовьте к ней вкусный соус на основе сметаны – и точно не пожалеете.