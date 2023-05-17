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Сирники як у садочку: рецепт легендарної молочної підливи

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ця молочна підливка на смак як дитинство
Ця молочна підливка на смак як дитинство. Фото Апостроф

Секрет того самого молочного соусу з дитинства

Загалом сирники нескладно готувати. Але багато з нас пам’ятають, як їх подавали в дитячому садочку. Секрет цих сирників — у молочній підливі-соусі, що і робить їх смак незабутнім.

Її можна приготувати і вдома, якщо знати рецепт та деякі нюанси. Як це зробити, розповіли на ProstoWay.

Інгредієнти:

  • Кисломолочний сир – 500 г
  • Яйце – 2 шт
  • Борошно – 130 г
  • Цукор – 3 ложки
  • Ванільний цукор – 1 ложка

Спосіб приготування:

  1. Вінчиком збиваємо яйця з цукром та ванільним цукром. Додаємо сир, борошно і розтираємо все блендером або виделкою в однорідну масу.
  2. Скочуємо тісто в ковбаску. І вже з неї нарізаємо сирники завтовшки близько 2 сантиметрів.
  3. Кожен сирник необхідно обваляти в борошні з усіх боків. Обсмажуємо їх на великому вогні до золотистої скоринки, зменшуємо вогонь і смажимо ще 5 хвилин.
  4. Для молочної підливи доводимо до кипіння 200 мл молока. Окремо у чашці розводимо 2 ложки борошна у 3 ложках води. Виливаємо борошняну суміш у кипляче молоко, всипаємо цукор і вінчиком ретельно збиваємо, доки вона не стане густою.
  5. У охолоджену масу додаємо ложку сметани.

Поливаємо гарячі сирники молочним соусом та подаємо до столу. Ще смачніше буде, якщо приготувати до них домашнє згущене молоко.

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#Рецепт #Сирники