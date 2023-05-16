Потрібно лише вчасно зняти кришку: як ідеально посмажити картоплю

Весь секрет у тому, в який момент зняти кришку

Смажена картопля — це не лише ідеальний гарнір до смачних котлет, а й цілком самостійний прийом їжі. Але правильно її посмажити — те ще завдання. Якщо шматочки стали "вуглинками" або перетворились на неапетитну масу — значить, ви неправильно використовували кришку.

Саме кришка та те, в який момент її знімати — вирішальні нюанси, коли мова йде про смажену картоплю. Як зробити її одночасно і хрумкою, і не пересмаженою, розповіли на Ukr.Media.

Коли знімати та як використовувати кришку?

Щоб гарнір вийшов смачним і набув апетитної консистенції, під час приготування страви необхідно враховувати низку нюансів. Це інтенсивність вогню, час додавання солі, і, звичайно кришка. Вона повинна бути на сковорідці на першому етапі приготування смаженої картоплі. Це приблизно 15 хвилин. В цей час овоч повинен готуватися на слабкому або середньому вогні.

Через 15 хвилин прибираємо кришку та збільшуємо вогонь. Незле буде додати на картоплю трішки вершкового масла — воно буде танути і просочувати собою страву, а коли стече на дно — додасться до олії, на якій вона смажилась до того.

Готувати слід доти, доки на поверхні овочевих шматочків не з'явиться щільна скоринка. Буквально за 1-2 хвилини до того, як знімати страву, слід додати сіль.

З урахуванням цих порад у вас вийде ідеальна смажена картопля: ніжна всередині та хрустка зовні. Приготуйте до неї смачний соус на основі сметани — і точно не пошкодуєте.