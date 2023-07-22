Найпростіші сирні кекси: рецепт, з яким впорається навіть дитина

Чудовий варіант випічки до чаю

Ми розповідали, як приготувати солодку вишневу шарлотку. Тепер ділимось рецептом простих сирних кексів.

Вони готуються дуже просто і швидко — достатньо змішати в мисці усі підготовлені інгредієнти, а потім — вилити тісто у форму. Якщо маєте бажання, можна додати свіжі ягоди, сухофрукти та горіхи. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний — 200 г

Сметана — 2 ст. л.

Яйце куряче, велике — 2 шт.

Масло вершкове 82% — 2 ст. л.

Борошно — 1 склянка

Цукор — 1 склянка

Сода харчова — 1/2 ч. л.

Цукор ванільний — 10 г

Сіль — дрібка

Спосіб приготування:

Розтоплюємо вершкове масло в мікрохвильовці або на водяній бані. Змішуємо в мисці сир, яйця, сметану, а також розтоплене масло. Просіюємо в миску борошно, додаємо звичайний та ванільний цукор, соду та дрібку солі. Перемішуємо все до однорідності. Виливаємо тісто в змазані олією формочки для кексів. Випікаємо у розігрітій на 180 градусів духовці близько 30 хвилин. Точний час приготування залежить від вашої духовки.

Кекси виходять смачними, в міру солодкими та дуже ситними. Також ми розповідали, як готувати сирники з легендарною молочною підливою.