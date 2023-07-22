Рус

Найпростіші сирні кекси: рецепт, з яким впорається навіть дитина

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дуже простий рецепт фантастичних кексів
Дуже простий рецепт фантастичних кексів. Фото shuba.life

Чудовий варіант випічки до чаю

Ми розповідали, як приготувати солодку вишневу шарлотку. Тепер ділимось рецептом простих сирних кексів.

Вони готуються дуже просто і швидко — достатньо змішати в мисці усі підготовлені інгредієнти, а потім — вилити тісто у форму. Якщо маєте бажання, можна додати свіжі ягоди, сухофрукти та горіхи. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

  • Сир кисломолочний — 200 г
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Яйце куряче, велике — 2 шт.
  • Масло вершкове 82% — 2 ст. л.
  • Борошно — 1 склянка
  • Цукор — 1 склянка
  • Сода харчова — 1/2 ч. л.
  • Цукор ванільний — 10 г
  • Сіль — дрібка

Спосіб приготування:

  1. Розтоплюємо вершкове масло в мікрохвильовці або на водяній бані. Змішуємо в мисці сир, яйця, сметану, а також розтоплене масло.
  2. Просіюємо в миску борошно, додаємо звичайний та ванільний цукор, соду та дрібку солі. Перемішуємо все до однорідності.
  3. Виливаємо тісто в змазані олією формочки для кексів. Випікаємо у розігрітій на 180 градусів духовці близько 30 хвилин. Точний час приготування залежить від вашої духовки.

Кекси виходять смачними, в міру солодкими та дуже ситними. Також ми розповідали, як готувати сирники з легендарною молочною підливою.

Теги:
#Рецепт #Випічка #Кекси