Капусту больше в руки не возьмете: как приготовить голубцы из кабачков

Такие голубцы сможет приготовить даже ребенок!

Как бы мы любили голубцы с рисом и мясом, всегда хочется поэкспериментировать. Это блюдо можно приготовить не только из белокочанной капусты, но и из савойской или пекинской.

А что, если капусту заменить кабачками? "Колижанка" рассказывает, что такое блюдо готовится очень просто и быстро, но получается не менее вкусным.

Как приготовить голубцы из кабачков

Ингредиенты:

кабачки – 2-3 шт.;

мясной фарш — 200 гр;

лук – 2 шт.;

рис – 0,5 ст.;

соль, перец – по вкусу;

томатная паста – 2 ст.л.;

сметана – 2 ст.л.;

вода – 0,5 ст.

Пошаговый способ приготовления:

Кабачки моем, режем на тонкие полоски, солим и оставляем, чтобы пустили сок. Остатки овоща, не подходящие для кабачков, добавим в начинку. Для начинки к фаршу добавляем мелко нарезанный лук, сырой промытый рис и порезанные на кубики остатки кабачка. Все смешиваем, добавляем соль и перец по вкусу. На более широкий конец кабачка кладем одну чайную ложку начинки, сворачиваем рулетики и выкладываем в заранее смазанную маслом форму. Рулетики можно скрепить зубочисткой, чтобы не раскрывались. Для соуса смешиваем томатную пасту, сметану, воду, соль и перец по вкусу. Все перемешиваем и обильно поливаем соусом рулетики из кабачков. Разогреваем духовку до 180º. Отправляем форму с голубцами на 40-50 мин в духовку. Выключаем духовку и оставляем голубцы еще на 10 мин.

Блюдо можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Также к кабачковым голубцам можно приготовить универсальную подливу. Приятного аппетита!