Капусту больше в руки не возьмете: как приготовить голубцы из кабачков
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Такие голубцы сможет приготовить даже ребенок!
Как бы мы любили голубцы с рисом и мясом, всегда хочется поэкспериментировать. Это блюдо можно приготовить не только из белокочанной капусты, но и из савойской или пекинской.
А что, если капусту заменить кабачками? "Колижанка" рассказывает, что такое блюдо готовится очень просто и быстро, но получается не менее вкусным.
Как приготовить голубцы из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки – 2-3 шт.;
- мясной фарш — 200 гр;
- лук – 2 шт.;
- рис – 0,5 ст.;
- соль, перец – по вкусу;
- томатная паста – 2 ст.л.;
- сметана – 2 ст.л.;
- вода – 0,5 ст.
Пошаговый способ приготовления:
- Кабачки моем, режем на тонкие полоски, солим и оставляем, чтобы пустили сок. Остатки овоща, не подходящие для кабачков, добавим в начинку.
- Для начинки к фаршу добавляем мелко нарезанный лук, сырой промытый рис и порезанные на кубики остатки кабачка.
- Все смешиваем, добавляем соль и перец по вкусу.
- На более широкий конец кабачка кладем одну чайную ложку начинки, сворачиваем рулетики и выкладываем в заранее смазанную маслом форму. Рулетики можно скрепить зубочисткой, чтобы не раскрывались.
- Для соуса смешиваем томатную пасту, сметану, воду, соль и перец по вкусу. Все перемешиваем и обильно поливаем соусом рулетики из кабачков.
- Разогреваем духовку до 180º. Отправляем форму с голубцами на 40-50 мин в духовку. Выключаем духовку и оставляем голубцы еще на 10 мин.
Блюдо можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Также к кабачковым голубцам можно приготовить универсальную подливу. Приятного аппетита!