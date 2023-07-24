Капусту більше в руки не візьмете: як приготувати голубці з кабачків

Такі голубці зможе приготувати навіть дитину!

Як би ми любили голубці з рисом та м’ясом, завжди хочеться поекспериментувати. Цю страву можна приготувати не тільки з білокачанної капусти, але і савойської або пекінської.

А що коли капусту замінити кабачками? "Колижанка" розповідає, що така страва готується дуже просто і швидко, але виходить не менш смачною.

Як приготувати голубці з кабачків

Інгредієнти:

кабачки — 2-3 шт.;

м’ясний фарш — 200 гр;

цибуля – 2 шт.;

рис – 0,5 ст.;

сіль, перець – до свого смаку;

томатна паста – 2 ст.

сметана — 2 ст.л.;

вода – 0,5 ст.

Покроковий спосіб приготування:

Кабачки миємо, ріжемо на тонкі смужки, солимо і залишаємо, щоб пустили сік. Залишки овочів, які не підходять для кабачків, додамо в начинку. Для начинки до фаршу додаємо дрібно нарізану цибулю, сирий промитий рис і порізані на кубики залишки кабачка. Все змішуємо, додаємо сіль та перець до свого смаку. На ширший кінець кабачка кладемо одну чайну ложку начинки, згортаємо рулетики та викладаємо в заздалегідь змащену олією форму. Рулетики можна скріпити зубочисткою, щоби не розкривалися. Для соусу змішуємо томатну пасту, сметану, воду, сіль та перець до свого смаку. Все перемішуємо та рясно поливаємо соусом рулетики з кабачків. Розігріваємо духовку до 180 º. Відправляємо форму з голубцями на 40-50 хв у духовку. Вимикаємо духовку та залишаємо голубці ще на 10 хв.

Страву можна подавати як у гарячому, так і холодному вигляді. Також до кабачкових голубців можна приготувати універсальну підливу. Смачного!