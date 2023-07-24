Капусту більше в руки не візьмете: як приготувати голубці з кабачків
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Такі голубці зможе приготувати навіть дитину!
Як би ми любили голубці з рисом та м’ясом, завжди хочеться поекспериментувати. Цю страву можна приготувати не тільки з білокачанної капусти, але і савойської або пекінської.
А що коли капусту замінити кабачками? "Колижанка" розповідає, що така страва готується дуже просто і швидко, але виходить не менш смачною.
Як приготувати голубці з кабачків
Інгредієнти:
- кабачки — 2-3 шт.;
- м’ясний фарш — 200 гр;
- цибуля – 2 шт.;
- рис – 0,5 ст.;
- сіль, перець – до свого смаку;
- томатна паста – 2 ст.
- сметана — 2 ст.л.;
- вода – 0,5 ст.
Покроковий спосіб приготування:
- Кабачки миємо, ріжемо на тонкі смужки, солимо і залишаємо, щоб пустили сік. Залишки овочів, які не підходять для кабачків, додамо в начинку.
- Для начинки до фаршу додаємо дрібно нарізану цибулю, сирий промитий рис і порізані на кубики залишки кабачка.
- Все змішуємо, додаємо сіль та перець до свого смаку.
- На ширший кінець кабачка кладемо одну чайну ложку начинки, згортаємо рулетики та викладаємо в заздалегідь змащену олією форму. Рулетики можна скріпити зубочисткою, щоби не розкривалися.
- Для соусу змішуємо томатну пасту, сметану, воду, сіль та перець до свого смаку. Все перемішуємо та рясно поливаємо соусом рулетики з кабачків.
- Розігріваємо духовку до 180 º. Відправляємо форму з голубцями на 40-50 хв у духовку. Вимикаємо духовку та залишаємо голубці ще на 10 хв.
Страву можна подавати як у гарячому, так і холодному вигляді. Також до кабачкових голубців можна приготувати універсальну підливу. Смачного!