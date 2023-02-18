Що не можна додавати в начинку до голубців, щоб ті не виходили жорсткими

Навіть без цього інгредієнта голубці не розвалюватимуться

Багато хто любить голубці. І це не дивно, адже ця страва ситна, поживна і дуже смачна. Рецептів голубців дуже багато, всі вони різноманітні і навіть заміна одного інгредієнта може суттєво покращити смак знайомої з дитинства страви.

Однак, ніхто не застрахований від невдалого приготування. Нерідко господині додають у голубці те, чому там, по суті, зовсім не місце, пише vazhnoznat. Через поширену помилку голубці розвалюються, стають сухими та неїстівними. Як це виправити?

Що не можна додавати до голубців

Говоримо про начинку до блюда. Не бажано додавати до неї лише один продукт. І це яйця. Більшість вважає, що це єдиний інгредієнт, який може скріпити фарш та зробити його однорідним. Але не у випадку з голубцями, оскільки, додаючи до фаршу сире яйце, м’ясна начинка вийде занадто жорсткою.

З цілісністю голубців чудово впорається і сама капуста. Саме вона не дасть фаршу розваритись під час приготування. Головне – щільно загорнути рулетик.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом пісних голубців із картоплею. За рахунок великої кількості цибулі, начинка в цій страві виходить світлою, пишною і ніжною.