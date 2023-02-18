Что нельзя добавлять в начинку к голубцам, чтобы те не получались жесткими

Даже без этого ингредиента голубцы не будут разваливаться

Многие любят голубцы. И это неудивительно, ведь это блюдо сытное, питательное и очень вкусное. Рецептов голубцов очень много, все они разнообразные и даже замена одного ингредиента может существенно улучшить вкус знакомого всем с детства блюда.

Однако, никто не застрахован от неудачного приготовления. Нередко хозяйки добавляют в голубцы то, чему там, по сути, совершенно не место, пишет vazhnoznat. Из-за распространенной ошибки голубцы разваливаются, становятся сухими и несъедобными. Как это исправить?

Что нельзя добавлять в голубцы

Говорим о начинке к блюду. Не желательно добавлять к ней всего один продукт. И это яйца. Большинство считает, что это единственный ингредиент, который может скрепить фарш и сделать его однородным. Но не в случае с голубцами, поскольку, добавляя в фарш сырое яйцо, мясная начинка получится слишком жесткой.

С цельностью голубцов отлично справится и сама капуста. Именно она не даст фаршу развариться во время приготовления. Главное — плотно завернуть рулетик.

Ранее "Телеграф" делился рецептом постных голубцов с картошкой. За счет обилия лука, начинка в этом блюде получается светлой, пышной и нежной.