"Вареник так и лезет в глаза": рецепт любимого блюда Шевченко
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Необычное сочетание влюбит в себя с первого кусочка!
Тарас Шевченко любил не только борщ с карасями, а и гречневые вареники. "Только глаза закрою, вареник так, так тебе и лезет в глаза" — так писал он о блюде в письмах и дневниках.
Сегодня их и приготовим. Такое блюдо по рецепту Shuba точно придется по вкусу каждому — такие необычные вареники не могут оставить равнодушными. Попробуем?
Как приготовить гречневые вареники
Ингредиенты на 8 порций
Для теста:
- мука гречневая — 500 г;
- кипяток — 240 мл;
- соль — 2 ч. л.;
- яйца куриные — 2 шт.
Для начинки:
- сыр кисломолочный — 1200 г;
- соль — 1 ч. л.;
- яйца куриные — 2 шт.
Для подачи:
- сало — 200 г.
Способ приготовления:
- Просеянную муку смешайте с солью. Сделайте углубление, влейте кипяток и размешайте с мукой, оставьте остывать.
- Добавьте яйца и вымешивайте тесто, пока оно не станет эластичным.
- Для начинки перетрите сыр через сито, добавьте соль и яйца, все хорошо перемешайте до однородности.
- Раскатайте тесто, отрежьте небольшой кусок и раскатайте в колбасу. Колбаску нарежьте на кусочки толщиной в 2-3 см. Кусочки раскатайте качалкой, в каждую заготовку уложите начинку и сформируйте вареники.
- Для зажарки нарежьте сало небольшими кусочками, растопите на разогретой сковороде до 10 минут и снимите с огня.
- Варите вареники в подсоленной воде с момента всплытия 5-6 минут. Затем извлеките шумовкой и выложите на бумажные полотенца, чтобы стекла лишняя жидкость. Переложите их на тарелку и смажьте зажаркой.
Подавайте вареники с любимым напитком Тараса Шевченко — чаем с ромом. Приятного аппетита!