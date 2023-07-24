"Вареник так и лезет в глаза": рецепт любимого блюда Шевченко

Необычное сочетание влюбит в себя с первого кусочка!

Тарас Шевченко любил не только борщ с карасями, а и гречневые вареники. "Только глаза закрою, вареник так, так тебе и лезет в глаза" — так писал он о блюде в письмах и дневниках.

Сегодня их и приготовим. Такое блюдо по рецепту Shuba точно придется по вкусу каждому — такие необычные вареники не могут оставить равнодушными. Попробуем?

Как приготовить гречневые вареники

Ингредиенты на 8 порций

Для теста:

мука гречневая — 500 г;

кипяток — 240 мл;

соль — 2 ч. л.;

яйца куриные — 2 шт.

Для начинки:

сыр кисломолочный — 1200 г;

соль — 1 ч. л.;

яйца куриные — 2 шт.

Для подачи:

сало — 200 г.

Способ приготовления:

Просеянную муку смешайте с солью. Сделайте углубление, влейте кипяток и размешайте с мукой, оставьте остывать. Добавьте яйца и вымешивайте тесто, пока оно не станет эластичным. Для начинки перетрите сыр через сито, добавьте соль и яйца, все хорошо перемешайте до однородности. Раскатайте тесто, отрежьте небольшой кусок и раскатайте в колбасу. Колбаску нарежьте на кусочки толщиной в 2-3 см. Кусочки раскатайте качалкой, в каждую заготовку уложите начинку и сформируйте вареники. Для зажарки нарежьте сало небольшими кусочками, растопите на разогретой сковороде до 10 минут и снимите с огня. Варите вареники в подсоленной воде с момента всплытия 5-6 минут. Затем извлеките шумовкой и выложите на бумажные полотенца, чтобы стекла лишняя жидкость. Переложите их на тарелку и смажьте зажаркой.

Подавайте вареники с любимым напитком Тараса Шевченко — чаем с ромом. Приятного аппетита!