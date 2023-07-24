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"Вареник так і лізе в очі": рецепт улюбленої страви Шевченка

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Можливо, такі гречані вареники стануть і вашою улюбленою стравою?
Можливо, такі гречані вареники стануть і вашою улюбленою стравою?. Фото shuba.life

Незвичайне поєднання закохає в себе з першого шматочка!

Тарас Шевченко любив не лише борщ із карасями, а й гречані вареники. "Тільки очі заплющу, вареник так, так тобі і лізе в очі" — так писав він про страву в листах і щоденниках.

Сьогодні їх і приготуємо. Така страва за рецептом Shuba точно припаде до смаку кожному — такі незвичайні вареники не можуть залишити байдужими. Спробуємо?

Як приготувати гречані вареники

Інгредієнти на 8 порцій

Для тіста:

  • борошно гречане — 500 г;
  • окріп – 240 мл;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • яйця курячі — 2 шт.

Для начинки:

  • сир кисломолочний — 1200 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • яйця курячі — 2 шт.

Для подачі:

  • сало — 200 р.

Спосіб приготування:

  1. Просіяне борошно змішайте із сіллю. Зробіть поглиблення, влийте окріп і розмішайте з борошном, залиште остигати.
  2. Додайте яйця і вимішуйте тісто, поки воно не стане еластичним.
  3. Для начинки перетріть сир через сито, додайте сіль і яйця, все добре перемішайте до однорідності.
  4. Розкотіть тісто, відріжте невеликий шматок і розкотіть у ковбасу. Кожну ковбаску наріжте на шматочки завтовшки 2-3 см. Шматочки розкотіть скалкою, в кожну заготовку покладіть начинку і сформуйте вареники.
  5. Для засмажки наріжте сало невеликими шматочками, розтопіть на розігрітій сковороді до 10 хвилин і зніміть з вогню.
  6. Варіть вареники у підсоленій воді з моменту випливання 5-6 хвилин. Потім витягніть шумівкою і викладіть на паперові рушники, щоб стекла зайва рідина. Перекладіть їх на тарілку та змастіть засмажкою.

Подавайте вареники з улюбленим напоєм Тараса Шевченка — чаєм із ромом. Смачного!

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