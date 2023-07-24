"Вареник так і лізе в очі": рецепт улюбленої страви Шевченка
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Незвичайне поєднання закохає в себе з першого шматочка!
Тарас Шевченко любив не лише борщ із карасями, а й гречані вареники. "Тільки очі заплющу, вареник так, так тобі і лізе в очі" — так писав він про страву в листах і щоденниках.
Сьогодні їх і приготуємо. Така страва за рецептом Shuba точно припаде до смаку кожному — такі незвичайні вареники не можуть залишити байдужими. Спробуємо?
Як приготувати гречані вареники
Інгредієнти на 8 порцій
Для тіста:
- борошно гречане — 500 г;
- окріп – 240 мл;
- сіль — 2 ч. л.;
- яйця курячі — 2 шт.
Для начинки:
- сир кисломолочний — 1200 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- яйця курячі — 2 шт.
Для подачі:
- сало — 200 р.
Спосіб приготування:
- Просіяне борошно змішайте із сіллю. Зробіть поглиблення, влийте окріп і розмішайте з борошном, залиште остигати.
- Додайте яйця і вимішуйте тісто, поки воно не стане еластичним.
- Для начинки перетріть сир через сито, додайте сіль і яйця, все добре перемішайте до однорідності.
- Розкотіть тісто, відріжте невеликий шматок і розкотіть у ковбасу. Кожну ковбаску наріжте на шматочки завтовшки 2-3 см. Шматочки розкотіть скалкою, в кожну заготовку покладіть начинку і сформуйте вареники.
- Для засмажки наріжте сало невеликими шматочками, розтопіть на розігрітій сковороді до 10 хвилин і зніміть з вогню.
- Варіть вареники у підсоленій воді з моменту випливання 5-6 хвилин. Потім витягніть шумівкою і викладіть на паперові рушники, щоб стекла зайва рідина. Перекладіть їх на тарілку та змастіть засмажкою.
Подавайте вареники з улюбленим напоєм Тараса Шевченка — чаєм із ромом. Смачного!