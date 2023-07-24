Лето в каждой банке: витаминного компота по этому рецепту лучше закрыть двойную порцию
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Ни один кусочек фрукта не пропадет — вы с удовольствием все съедите
Сочные, мясистые, очень ароматные и невероятно полезные – все это характеристики абрикосов. Конечно, летом каждая хозяйка хочет воспользоваться возможностью закрыть бесподобное абрикосовое варенье и непревзойденные компоты.
Рецепт компота от "Це Смак" достаточно прост, но не очень обычен и таким его делает именно комбинация абрикосов и апельсинов. Для его приготовления вам требуются только фрукты, вода, сахар и хорошее настроение во время приготовления. В результате зимой вы будете наслаждаться непревзойденным напитком. Попробуем?
Как приготовить абрикосово-апельсиновый компот
Ингредиенты на 3 порции:
- сахар – 8 ст. л.;
- абрикосы – 350 г;
- вода;
- апельсин – 1/4 шт.
Способ приготовления:
- Абрикосы очистите от косточек и нарежьте кусочками, отправьте в банку.
- Добавьте к абрикосам в банке четвертинку апельсина. Залейте все кипятком вверх.
- Закройте банку и заверните одеялами, оставьте до охлаждения.
- Когда компот остынет, откройте банку, слейте воду и вскипятите ее.
- Добавьте в банку сахар и снова залейте кипяченой водой. Снова закройте крышкой и закутайте на сутки.
Наслаждайтесь вареньем с пышными оладьями. Приятного аппетита!