Лето в каждой банке: витаминного компота по этому рецепту лучше закрыть двойную порцию

Ни один кусочек фрукта не пропадет — вы с удовольствием все съедите

Сочные, мясистые, очень ароматные и невероятно полезные – все это характеристики абрикосов. Конечно, летом каждая хозяйка хочет воспользоваться возможностью закрыть бесподобное абрикосовое варенье и непревзойденные компоты.

Рецепт компота от "Це Смак" достаточно прост, но не очень обычен и таким его делает именно комбинация абрикосов и апельсинов. Для его приготовления вам требуются только фрукты, вода, сахар и хорошее настроение во время приготовления. В результате зимой вы будете наслаждаться непревзойденным напитком. Попробуем?

Как приготовить абрикосово-апельсиновый компот

Ингредиенты на 3 порции:

сахар – 8 ст. л.;

абрикосы – 350 г;

вода;

апельсин – 1/4 шт.

Способ приготовления:

Абрикосы очистите от косточек и нарежьте кусочками, отправьте в банку. Добавьте к абрикосам в банке четвертинку апельсина. Залейте все кипятком вверх. Закройте банку и заверните одеялами, оставьте до охлаждения. Когда компот остынет, откройте банку, слейте воду и вскипятите ее. Добавьте в банку сахар и снова залейте кипяченой водой. Снова закройте крышкой и закутайте на сутки.

Наслаждайтесь вареньем с пышными оладьями. Приятного аппетита!