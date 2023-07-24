Літо в кожній банці: вітамінного компоту за цим рецептом краще закрити подвійну порцію

Жоден шматочок фрукта не пропаде — ви із задоволенням все з’їсте

Соковиті, м’ясисті, дуже ароматні та неймовірно корисні – все це характеристики абрикосів. Звичайно, влітку кожна господиня хоче скористатися можливістю закрити незрівнянне абрикосове варення та неперевершені компоти.

Рецепт компоту від "Це Смак" досить простий, але не дуже звичайний і таким його робить комбінація абрикосів і апельсинів. Для його приготування вам потрібні лише фрукти, вода, цукор та гарний настрій під час приготування. В результаті взимку ви насолоджуватиметеся неперевершеним напоєм. Спробуємо?

Як приготувати абрикосово-апельсиновий компот

Інгредієнти на 3 порції:

цукор – 8 ст. л.;

абрикоси – 350 г;

вода;

апельсин – 1/4 шт.

Спосіб приготування:

Абрикоси очистьте від кісточок і наріжте шматочками, відправте до банки. Додайте до абрикосів у банку четвертинку апельсина. Залийте все окропом нагору. Закрийте банку та загорніть ковдрами, залиште до охолодження. Коли компот охолоне, відкрийте банку, злийте воду і закип’ятіть її. Додайте в банку цукор і знову залийте кип’яченою водою. Знову закрийте кришкою та закутайте на добу.

Насолоджуйтесь варенням з пишними оладками. Смачного!