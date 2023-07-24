Літо в кожній банці: вітамінного компоту за цим рецептом краще закрити подвійну порцію
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Жоден шматочок фрукта не пропаде — ви із задоволенням все з’їсте
Соковиті, м’ясисті, дуже ароматні та неймовірно корисні – все це характеристики абрикосів. Звичайно, влітку кожна господиня хоче скористатися можливістю закрити незрівнянне абрикосове варення та неперевершені компоти.
Рецепт компоту від "Це Смак" досить простий, але не дуже звичайний і таким його робить комбінація абрикосів і апельсинів. Для його приготування вам потрібні лише фрукти, вода, цукор та гарний настрій під час приготування. В результаті взимку ви насолоджуватиметеся неперевершеним напоєм. Спробуємо?
Як приготувати абрикосово-апельсиновий компот
Інгредієнти на 3 порції:
- цукор – 8 ст. л.;
- абрикоси – 350 г;
- вода;
- апельсин – 1/4 шт.
Спосіб приготування:
- Абрикоси очистьте від кісточок і наріжте шматочками, відправте до банки.
- Додайте до абрикосів у банку четвертинку апельсина. Залийте все окропом нагору.
- Закрийте банку та загорніть ковдрами, залиште до охолодження.
- Коли компот охолоне, відкрийте банку, злийте воду і закип’ятіть її.
- Додайте в банку цукор і знову залийте кип’яченою водою. Знову закрийте кришкою та закутайте на добу.
Насолоджуйтесь варенням з пишними оладками. Смачного!