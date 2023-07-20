Рус

Ні цукру, ні варіння, ні метушні на кухні: найкращий рецепт абрикосового варення

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ароматне та корисне абрикосове варення
Ароматне та корисне абрикосове варення. Фото etnosoft.com.ua

Для такої смакоти вам знадобиться лише два інгредієнти

Абрикосове варення – це відмінна начинка для різноманітної випічки або чудове доповнення до чаю чи молока. Саме з цього фрукту джем виходить із приємним солодким смаком та кислинкою.

А ви знаєте, що абрикосове варення за рецептом "Це Смак" можна навіть не варити? Така проста в приготуванні смакота складається всього з 2 інгредієнтів і в ньому немає грама цукру. Цікаво? Тоді спробуймо приготувати!

Як приготувати абрикосове варення без варіння

Інгредієнти на 10 порцій:

  • абрикоси – 1 кг;
  • мед – 350 г.

Спосіб приготування:

  1. Абрикоси промийте під проточною водою і кожну розділіть навпіл, попередньо видаливши кісточку. Розімніть плоди товкачем або блендером в злегка неоднорідну масу.
  2. Розм’якшений мед додайте в абрикос, ретельно перемішайте дерев’яною лопаткою та залиште при кімнатній температурі на 1 годину.
  3. Абрикосове варення відправте в холодильник на 11 годин, перемішуючи масу щогодини близько 2 хвилин, щоб вона поступово загуснула. Потім перекладіть його в стерилізовані банки та закрийте герметичною кришкою. Зберігати таке варення можна в холодильнику до року.

Таку приголомшливу смакота можна використовувати не тільки як доповнення до пишних млинців, але ще й як начинку для пирогів. Готуйте із задоволенням!

Теги:
#Рецепт #Варення #Абрикос #Готуємо вдома