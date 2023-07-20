Ні цукру, ні варіння, ні метушні на кухні: найкращий рецепт абрикосового варення

Для такої смакоти вам знадобиться лише два інгредієнти

Абрикосове варення – це відмінна начинка для різноманітної випічки або чудове доповнення до чаю чи молока. Саме з цього фрукту джем виходить із приємним солодким смаком та кислинкою.

А ви знаєте, що абрикосове варення за рецептом "Це Смак" можна навіть не варити? Така проста в приготуванні смакота складається всього з 2 інгредієнтів і в ньому немає грама цукру. Цікаво? Тоді спробуймо приготувати!

Як приготувати абрикосове варення без варіння

Інгредієнти на 10 порцій:

абрикоси – 1 кг;

мед – 350 г.

Спосіб приготування:

Абрикоси промийте під проточною водою і кожну розділіть навпіл, попередньо видаливши кісточку. Розімніть плоди товкачем або блендером в злегка неоднорідну масу. Розм’якшений мед додайте в абрикос, ретельно перемішайте дерев’яною лопаткою та залиште при кімнатній температурі на 1 годину. Абрикосове варення відправте в холодильник на 11 годин, перемішуючи масу щогодини близько 2 хвилин, щоб вона поступово загуснула. Потім перекладіть його в стерилізовані банки та закрийте герметичною кришкою. Зберігати таке варення можна в холодильнику до року.

Таку приголомшливу смакота можна використовувати не тільки як доповнення до пишних млинців, але ще й як начинку для пирогів. Готуйте із задоволенням!