Ні цукру, ні варіння, ні метушні на кухні: найкращий рецепт абрикосового варення
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Для такої смакоти вам знадобиться лише два інгредієнти
Абрикосове варення – це відмінна начинка для різноманітної випічки або чудове доповнення до чаю чи молока. Саме з цього фрукту джем виходить із приємним солодким смаком та кислинкою.
А ви знаєте, що абрикосове варення за рецептом "Це Смак" можна навіть не варити? Така проста в приготуванні смакота складається всього з 2 інгредієнтів і в ньому немає грама цукру. Цікаво? Тоді спробуймо приготувати!
Як приготувати абрикосове варення без варіння
Інгредієнти на 10 порцій:
- абрикоси – 1 кг;
- мед – 350 г.
Спосіб приготування:
- Абрикоси промийте під проточною водою і кожну розділіть навпіл, попередньо видаливши кісточку. Розімніть плоди товкачем або блендером в злегка неоднорідну масу.
- Розм’якшений мед додайте в абрикос, ретельно перемішайте дерев’яною лопаткою та залиште при кімнатній температурі на 1 годину.
- Абрикосове варення відправте в холодильник на 11 годин, перемішуючи масу щогодини близько 2 хвилин, щоб вона поступово загуснула. Потім перекладіть його в стерилізовані банки та закрийте герметичною кришкою. Зберігати таке варення можна в холодильнику до року.
Таку приголомшливу смакота можна використовувати не тільки як доповнення до пишних млинців, але ще й як начинку для пирогів. Готуйте із задоволенням!