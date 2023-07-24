Элементарная заготовка, которая превратит вас в шеф-повара

Прекрасный способ поднять блюда на новый уровень

Мы рассказывали, чем смазать булочки для идеальной золотистой корочки. Теперь делимся рецептом зеленой соли. Если вы научитесь его готовить, обычную соль использовать больше не будете.

Зеленая соль, о которой рассказали на Ukr.Media, сделает вкус многих блюд более интересным и ярким. Она готовится прямо на основе зеленого лука. Такая соль отлично дополнит салаты, горячие блюда и гарниры. Для приготовления пригодятся блендер и духовка.

Ингредиенты:

100 г свежего зеленого лука

5 зубчиков чеснока

200 г соли

Способ приготовления:

Готовить ароматную зеленую соль очень просто. Все ингредиенты помещаем в чашу блендера. Взбиваем продукты до получения однородной массы. Когда это сделали, включаем духовку. Луковую заготовку выкладываем на пергаментную бумагу тонким слоем. Сушим в духовке на низких температурах или в дегидраторе. После высушивания снова дробим соль в блендере. Необходимо получить порошкообразную консистенцию.

Соль получается очень ароматная и пряная. Можно приготовить его больше вперед и хранить в стеклянных баночках с крышками. Также мы рассказывали, как закрыть на зиму вкусную и удобную готовую заправку для борща.