Елементарна заготовка, яка перетворить вас на шеф-кухаря

Чудовий спосіб підняти страви на новий рівень

Ми розповідали, чим змастити булочки для ідеальної золотистої скоринки. Тепер ділимось рецептом зеленої солі. Якщо ви навчитеся її готувати, звичайну сіль використовувати більше не будете.

Зелена сіль, про яку розповіли на Ukr.Media, зробить смак багатьох страв цікавішим та яскравішим. Вона готується просто на основі зеленої цибулі. Така сіль чудово доповнить салати, гарячі страви та гарніри. Для приготування знадобляться блендер та духовка.

Інгредієнти:

100 г свіжої зеленої цибулі

5 зубчиків часнику

200 г солі

Спосіб приготування:

Готувати ароматну зелену сіль дуже просто. Всі інгредієнти поміщаємо в чашу блендера. Збиваємо продукти до отримання однорідної маси. Коли зробили це, вмикаємо духовку. Цибуляну заготовку викладаємо на пергаментний папір тонким шаром. Сушимо в духовці на низьких температурах або в дегідраторі. Після висушування знову дрібнимо сіль у блендері. Потрібно отримати порошкоподібну консистенцію.

Сіль виходить дуже ароматна та пряна. Можна наготувати її більше наперед і зберігати у скляних баночках із кришками. Також ми розповідали, як закрити на зиму смачну та зручну готову заправку для борщу.