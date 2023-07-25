Фантастический десерт за 20 минут: о магазинных лакомствах и не вспомните

Порадуйте близких необычной сладостью

Если хочется чего-то новенького на десерт, вам сюда. Жареные шарики со сгущенкой — это потрясающий вкус всего за 20 минут времени!

Тающие во рту жареные шарики по рецепту SHUBA оставят после себя изумительный вкус и незабываемое удовольствие. Попробуйте — и вы не проведете ни дня без этого потрясающего десерта!

Как приготовить жареные шарики со сгущенкой

Ингредиенты на 10 порций:

мука — 150 г;

сгущенное молоко — 100 г;

яйцо куриное, большое — 1 шт.;

сода пищевая — 0.25 г;

растительное масло — 200 г.

Способ приготовления:

Взбейте яйцо венчиком до однородности. К яйцу добавьте сгущенное молоко и перемешайте. В смесь просейте муку и соду, замесите эластичное тесто сначала ложкой, затем руками. Рабочую поверхность присыпьте мукой. Сформируйте из теста колбаску. Разрежьте ее на одинаковые кусочки и каждый скатайте в шарик. В большой кастрюле или сотейнике разогрейте растительное масло. Порциями пожарьте шарики до появления золотистой корочки. Не жарьте в одной емкости сразу много шариков — они будут увеличиваться в размерах. Блюдо готово, приятного аппетита!

Кстати, сгущенное молоко для десерта можно приготовить самостоятельно. Ваш десерт будет не только вкусным, но еще и полезным.