Фантастический десерт за 20 минут: о магазинных лакомствах и не вспомните
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Порадуйте близких необычной сладостью
Если хочется чего-то новенького на десерт, вам сюда. Жареные шарики со сгущенкой — это потрясающий вкус всего за 20 минут времени!
Тающие во рту жареные шарики по рецепту SHUBA оставят после себя изумительный вкус и незабываемое удовольствие. Попробуйте — и вы не проведете ни дня без этого потрясающего десерта!
Как приготовить жареные шарики со сгущенкой
Ингредиенты на 10 порций:
- мука — 150 г;
- сгущенное молоко — 100 г;
- яйцо куриное, большое — 1 шт.;
- сода пищевая — 0.25 г;
- растительное масло — 200 г.
Способ приготовления:
- Взбейте яйцо венчиком до однородности. К яйцу добавьте сгущенное молоко и перемешайте.
- В смесь просейте муку и соду, замесите эластичное тесто сначала ложкой, затем руками.
- Рабочую поверхность присыпьте мукой. Сформируйте из теста колбаску. Разрежьте ее на одинаковые кусочки и каждый скатайте в шарик.
- В большой кастрюле или сотейнике разогрейте растительное масло.
- Порциями пожарьте шарики до появления золотистой корочки. Не жарьте в одной емкости сразу много шариков — они будут увеличиваться в размерах. Блюдо готово, приятного аппетита!
Кстати, сгущенное молоко для десерта можно приготовить самостоятельно. Ваш десерт будет не только вкусным, но еще и полезным.