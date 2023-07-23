Сделает десерт слаще: какой секретный ингредиент добавляли в варенье наши бабушки

Советы, с которыми варенье будет идеальным!

Что может быть более домашним и уютным, чем баночка варенья? Именно оно ассоциируется с домом, бабушкой и теплом. Особенно зимой приятно достать баночку и погрузиться в атмосферу лета.

Но для такого зимнего уюта нужно немного попотеть летом, чтобы приготовить вкусный десерт. Конечно, у каждого кулинара свои секреты, как приготовить сладкое и нежное варенье. Но есть одна хитрость от опытных хозяев, которая поможет устранить кислятину из варенья. Об этой хитрости вместе с Prostoway и расскажем.

Как сделать варенье сладким без сахара

Иногда в качестве основы для варенья используются слишком кислые ягоды или фрукты. Конечно, решить эту проблему можно большим количеством сахара в десерте, однако это не самый полезный вариант.

Чрезмерную "кислинку" опытные кулинары устраняют с помощью соды! Просто положите 1/4 чайной ложки на каждый килограмм ягод или фруктов – и проблема решена!

Кстати, это не единственная причина добавлять соду в варенье. Дело в том, что сода помогает разварить довольно твердые корки апельсинов и лимонов.

Именно поэтому сода считается незаменимым продуктом при приготовлении варенья из цитрусовых. Стоит только добавить небольшое ее количество в варенье, как кожура фруктов разварится очень быстро, превратится в "кашку", которая при застывании будет напоминать мармелад.

Кстати, чтобы при варке варенье не пенилось, нужно добавить только один ингредиент. Готовьте легко и с удовольствием!