Фантастичний десерт за 20 хвилин: про магазинні ласощі і не згадайте
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Порадуйте близьких незвичайною насолодою
Якщо хочеться чогось нового на десерт, вам сюди. Смажені кульки зі згущеним молоком — це приголомшливий смак всього за 20 хвилин часу!
Смажені кульки, що тануть у роті, за рецептом SHUBA залишать після себе дивовижний смак і незабутнє задоволення. Спробуйте — і ви не проведете жодного дня без цього приголомшливого десерту!
Як приготувати смажені кульки зі згущеним молоком
Інгредієнти на 10 порцій:
- борошно — 150 г;
- згущене молоко — 100 г;
- яйце куряче, велике — 1 шт.;
- сода харчова — 0.25 г;
- рослинна олія — 200 г.
Спосіб приготування:
- Збийте яйце вінчиком до однорідності. До яйця додайте молоко, що згущує|згущає|, і перемішайте.
- У суміш просійте борошно та соду, замісіть еластичне тісто спочатку ложкою, потім руками.
- Робочу поверхню присипте борошном. Сформуйте із тіста ковбаску. Розріжте її на однакові шматочки та кожен скотіть в кульку.
- У великій каструлі або сотейнику розігрійте олію.
- Порціями посмажте кульки до появи золотистої скоринки. Не смажте в одній місткості відразу багато кульок — вони збільшуватимуться в розмірах. Страва готова, смачного!
До речі, молоко згущене для десерту можна приготувати самостійно. Ваш десерт буде не тільки смачним, а й корисним.