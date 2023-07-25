Фантастичний десерт за 20 хвилин: про магазинні ласощі і не згадайте

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Якщо хочеться чогось нового на десерт, вам сюди. Смажені кульки зі згущеним молоком — це приголомшливий смак всього за 20 хвилин часу!

Смажені кульки, що тануть у роті, за рецептом SHUBA залишать після себе дивовижний смак і незабутнє задоволення. Спробуйте — і ви не проведете жодного дня без цього приголомшливого десерту!

Як приготувати смажені кульки зі згущеним молоком

Інгредієнти на 10 порцій:

борошно — 150 г;

згущене молоко — 100 г;

яйце куряче, велике — 1 шт.;

сода харчова — 0.25 г;

рослинна олія — 200 г.

Спосіб приготування:

Збийте яйце вінчиком до однорідності. До яйця додайте молоко, що згущує|згущає|, і перемішайте. У суміш просійте борошно та соду, замісіть еластичне тісто спочатку ложкою, потім руками. Робочу поверхню присипте борошном. Сформуйте із тіста ковбаску. Розріжте її на однакові шматочки та кожен скотіть в кульку. У великій каструлі або сотейнику розігрійте олію. Порціями посмажте кульки до появи золотистої скоринки. Не смажте в одній місткості відразу багато кульок — вони збільшуватимуться в розмірах. Страва готова, смачного!

До речі, молоко згущене для десерту можна приготувати самостійно. Ваш десерт буде не тільки смачним, а й корисним.