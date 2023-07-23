Зробить десерт солодшим: який секретний інгредієнт додавали у варення наші бабусі

Поради, з якими варення буде ідеальним!

Що може бути більш домашнім та затишним, ніж баночка варення? Саме воно асоціюється з будинком, бабусею та теплом. Особливо взимку приємно дістати баночку і поринути в атмосферу літа.

Але для такого зимового затишку потрібно трохи попотіти влітку, щоби приготувати смачний десерт. Звичайно, у кожного кулінара свої секрети, як приготувати солодке та ніжне варення. Але є одна хитрість від досвідчених господарів, яка допоможе усунути кислятину з варення. Про цю хитрість разом із Prostoway і розповімо.

Як зробити варення солодким без цукру

Іноді як основа для варення використовуються занадто кислі ягоди або фрукти. Звичайно, розв'язати цю проблему можна великою кількістю цукру в десерті, але це не найкорисніший варіант.

Надмірну "кислинку" досвідчені кулінари усувають за допомогою соди! Просто покладіть 1/4 чайної ложки на кожний кілограм ягід чи фруктів – і проблема вирішена!

До речі, це не єдина причина додавати соду у варення. Річ у тому, що сода допомагає розварити досить тверді кірки апельсинів та лимонів.

Саме тому сода вважається незамінним продуктом при приготуванні варення з цитрусових. Варто лише додати невелику її кількість у варення, як шкірка фруктів розвариться дуже швидко, перетвориться на "кашку", яка при застиганні нагадуватиме мармелад.

До речі, щоб при варінні варення не пінилося, потрібно додати лише один інгредієнт. Готуйте легко та із задоволенням!