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Варення більше не буде пінитись: один інгредієнт позбавить від набридлої проблеми

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ви готуватимете варення без проблем
Ви готуватимете варення без проблем. Фото Сегодня

Розповідаємо, як готувати варення без піни

Літо — пора року, коли багато господинь збирають різні ягоди та готують різні види варення. Цей популярний десерт готують з ягід та фруктів, різних овочів чи навіть квітів. Варення часто додають у домашню випічку або просто п’ють із ним чай.

Однак при варінні варення далеко не кожній господині вдається впоратися з однією проблемою — під час приготування продукту з’являється піна. Однак є один спосіб, який допомагає уникнути появи піни під час кипіння. Разом із "Главредом" поділимося з ним.

Як позбутися піни при варінні варення

Ваше варення від набридлої проблеми врятує лише один інгредієнт. Тільки невелика кількість вершкового масла – і процес піноутворення буде зупинено. Якщо ж пінка вже з’явилася – за допомогою олії її легко прибрати.

Усього маленький шматочок вагою 10 грамів — і ваша проблема вирішена! Додайте масло при варінні варення, готуйте, постійно помішуючи — і ви позбавитеся піни. Зазначимо, що вершкове масло ніяк не вплине на смак варення — воно залишатиметься таким самим соковитим та ароматним.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо варення не густіє. За допомогою нехитрих лайфхаків ви взимку насолоджуватиметеся ідеальним варенням.

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#Вершкове масло #Варення #Лайфхак