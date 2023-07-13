Ви не знали, що так можна: варення без цукру — це реально

Чудовий варіант, якщо стежите за харчуванням

Ми розповідали, як варити смачний джем з чорної смородини та банана. Всі рецепти варення об’єднує одне — додавання великої кількості цукру в заготовку. В цьому плані наступний рецепт унікальний — адже в ньому немає ні грама додаткового цукру, а солодкість береться виключно зі стиглих абрикосів.

Чим стигліші абрикоси — тим краще. З плодів зелених або середньої стиглості таке варення зварити не вдасться. Хоча воно не містить цукру, та, за умови дотримання рецепта, зберігається близько року. Як його варити, розповіли на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

1,6 кг стиглих соковитих абрикосів

сік половини лимона (50 мл)

Спосіб приготування:

Абрикоси розділяємо на половинки, видаляємо кісточки. Викладаємо в товстостінну антипригарну каструльку. Додаємо сік лимона — він допоможе зберегти яскравий колір. Ставимо на слабкий вогонь, помішуючи час від часу. Якщо каструлька не антипригарна, краще додати трохи води. Варимо від моменту закипання 20—25 хвилин. Варення має слабо булькати. За такого способу дуже важливо, щоб і банки, і кришки були добре простерилізованими, абсолютно сухими. Одразу з плити викладаємо варення в банки простерилізованою сухою ложкою. Заповнюємо по шийки й одразу закриваємо під ключ. Накриваємо рушником, залишаємо охолонути. Зберігати обов’язково в прохолодному темному місці.

Варення виходить кислуватим — як кислі сорти яблук. Вже в банку, якщо захочеться, можна додати трохи меду. Також ми розповідали, як варити чудернацьке варення з кабачків.