Вы не знали, что так можно: варенье без сахара – это реально

Прекрасный вариант, если следите за питанием

Мы рассказывали, как варить вкусный джем из черной смородины и банана. Все рецепты варенья объединяет одно – добавление большого количества сахара в заготовку. В этом плане следующий рецепт уникален – ведь в нем нет ни грамма дополнительного сахара, а сладость берется исключительно из спелых абрикосов.

Чем спелее абрикосы — тем лучше. Из плодов зеленоватых либо средней спелости такое варенье сварить не получится. Хотя оно не содержит сахара, но при соблюдении рецепта хранится около года. Как его варить, рассказали на портале "Советница".

Ингредиенты:

1,6 кг спелых сочных абрикосов

сок половины лимона (50 мл)

Способ приготовления:

Абрикосы разделяем на половинки, удаляем косточки. Выкладываем в толстостенную антипригарную кастрюльку. Добавляем сок лимона – он поможет сохранить яркий цвет. Ставим на слабый огонь, помешивая время от времени. Если кастрюлька не антипригарная, лучше добавить немного воды. Варим с момента закипания 20-25 минут. Варенье должно слабо булькать. При этом очень важно, чтобы и банки, и крышки были хорошо простерилизованными, абсолютно сухими. Сразу из плиты выкладываем варенье в банки простерилизованной сухой ложкой. Заполняем по горлышко и сразу закрываем ключом. Накрываем полотенцем, оставляем остыть. Хранить обязательно в холодном темном месте.

Варенье получается кисловатым — как кислые сорта яблок. Уже в банке, если захочется, можно добавить немного меда. Также мы рассказывали, как варить причудливое варенье из кабачков.