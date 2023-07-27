Таким пирогом со свеклой вы не захотите делиться ни с кем: проще рецепта вы не найдете

Воспользуйтесь сезоном овощей для приготовления вкуснейшей выпечки!

А вы знали, что из свеклы можно готовить не только классический винегрет и "Шубу"? Если вы любите свеклу и даже попробовали необычный салат с малиной, то тогда этот рецепт для вас.

Открытый пирог с молодой свеклой по рецепту Shuba — необычная выпечка, которая готовится максимально просто. Вам необходимо только разморозить готовое слоеное тесто, почистить, нарезать и выложить ингредиенты. Все остальное за вас сделает духовка. Безусловно, родные сначала очень удивятся идее приготовить такой своеобразный пирог, но после первого кусочка вы выслушаете массу комплиментов!

Как приготовить пирог с молодой свеклой

Ингредиенты на 4 порции:

слоеное тесто — 400 г;

молодая свекла — 4 шт.;

сыр мягкий — 150 г;

приправа "Итальянские травы" — 10 г;

оливковое масло — 60 мл;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Небольшую свеклу помойте, обсушите и смажьте маслом. Запеките овощ в разогретой до 200°C духовке на протяжении 20 минут, затем дайте остыть, очистите от кожуры и нарежьте тоненькими кружочками. В форму выложите слоеное тесто. Оливковое масло смешайте с итальянскими травами. Полученной массой смажьте корж. Сыр измельчите и посыпьте на тесто. Сверху разложите кружочки свеклы, посолите и поперчите. Выпекайте пирог при температуре 180 °C 25 минут.

Достаньте, украсьте готовый пирог зеленью и подавайте с любимым напитком. Приятного аппетита!