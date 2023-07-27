Таким пирогом со свеклой вы не захотите делиться ни с кем: проще рецепта вы не найдете
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Воспользуйтесь сезоном овощей для приготовления вкуснейшей выпечки!
А вы знали, что из свеклы можно готовить не только классический винегрет и "Шубу"? Если вы любите свеклу и даже попробовали необычный салат с малиной, то тогда этот рецепт для вас.
Открытый пирог с молодой свеклой по рецепту Shuba — необычная выпечка, которая готовится максимально просто. Вам необходимо только разморозить готовое слоеное тесто, почистить, нарезать и выложить ингредиенты. Все остальное за вас сделает духовка. Безусловно, родные сначала очень удивятся идее приготовить такой своеобразный пирог, но после первого кусочка вы выслушаете массу комплиментов!
Как приготовить пирог с молодой свеклой
Ингредиенты на 4 порции:
- слоеное тесто — 400 г;
- молодая свекла — 4 шт.;
- сыр мягкий — 150 г;
- приправа "Итальянские травы" — 10 г;
- оливковое масло — 60 мл;
- соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Небольшую свеклу помойте, обсушите и смажьте маслом.
- Запеките овощ в разогретой до 200°C духовке на протяжении 20 минут, затем дайте остыть, очистите от кожуры и нарежьте тоненькими кружочками.
- В форму выложите слоеное тесто.
- Оливковое масло смешайте с итальянскими травами. Полученной массой смажьте корж.
- Сыр измельчите и посыпьте на тесто. Сверху разложите кружочки свеклы, посолите и поперчите.
- Выпекайте пирог при температуре 180 °C 25 минут.
Достаньте, украсьте готовый пирог зеленью и подавайте с любимым напитком. Приятного аппетита!